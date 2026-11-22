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El periodista Carlos Jiménez afirmó que el abogado de Vadhir Derbez, Enrique González Casanova, intentó silenciarlo ofreciéndole dinero. Según Jiménez, el abogado mandó a personas para ofrecerle dinero, una mensualidad, a cambio de que bajara sus tuits y dejara de mencionar el caso del actor en sus notas.

El periodista aclaró que no aceptó el dinero y que no piensa dejar de abordar el tema, pues considera que es su deber informar a la ciudadanía sin importar que el implicado tenga un apellido famoso. Esto ocurre tras el señalamiento de Vadhir Derbez, quien recordó que el comunicador fue denunciado por violencia por una expareja.

Este escándalo se suma a la situación legal del hijo de Eugenio Derbez. Durante la primera semana de noviembre de 2026, se hizo pública una denuncia por abuso sexual en contra de Vadhir Derbez y, días después se reveló la existencia de una segunda víctima que lo acusó por el mismo delito.

Aunque el actor intentó defender su imagen, Carlos Jiménez dejó claro que seguirá informando sobre los hechos y que será la autoridad quien determine finalmente si el actor es culpable o no.