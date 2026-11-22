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Lupita Villalobos y Paola Suárez serán parte de 'Secreto Millonario', el nuevo reality de Netflix que promete puro drama, traiciones y mucha estrategia. En el primer adelanto de la producción, presentado el 19 de noviembre, se confirmó que ambas influencers se suman a un grupo de 12 celebridades que competirán por un premio millonario.

La dinámica está para poner a prueba hasta al más honesto: los participantes estarán en una hacienda llamada Dos Caras y recibirán cofres, pero ojo, que solo uno tendrá el premio de dos millones de pesos. El reto es que la persona que tenga la lana debe mantener su identidad en secreto y evitar que los demás descubran que ella es la dueña de la recompensa. El resto del grupo tendrá que investigar y usar todas sus mañas para descubrir quién está mintiendo.

Para Lupita Villalobos, originaria de Sonora y conocida por su contenido en redes sociales, esta participación representa una nueva oportunidad de llegar a una audiencia más amplia a través de una producción de alcance internacional. El programa promete ser un campo de batalla de sospechas y alianzas donde cualquiera puede traicionar a cualquiera para quedarse con el dinero.

La conducción estará a cargo de Adela Micha, quien regresa al mundo de los realities tras su paso por 'Big Brother México'. El estreno de 'Secreto Millonario' está programado para el 18 de diciembre de 2026 y estará disponible en la plataforma de streaming.

Sinceramente, con Paola Suárez en la jugada, el chisme está asegurado. ¿Ustedes creen que Lupita logre engañar a todos o será la primera en caer?