Entretenimiento

Lucero y Majo Aguilar acaban de estrenar El ojo alegre, una canción que utiliza el humor para poner en evidencia a los hombres infieles o a aquellos que intentan conquistar a varias mujeres a la vez. El tema ya está disponible en plataformas digitales y es parte del próximo álbum de Lucero, titulado Conexión mexicana.

La letra cuenta la historia de un hombre que usa serenatas, flores, mensajes y falsas promesas para ligar con distintas personas simultáneamente. Lucero definió la canción como un desmadre, destacando la libertad y la gracia con la que se aborda la historia. Además, lanzó una advertencia directa para las mujeres: no hacerles caso a los ojo alegre.

Sobre la colaboración, Lucero explicó que al escuchar la canción pensó inmediatamente en invitar a Majo Aguilar para interpretarla juntas, propuesta a la que la cantante aceptó de inmediato. Por su parte, Majo Aguilar expresó que es un honor cantar con Lucero y vivir su experiencia, resaltando especialmente el verso inicial donde el protagonista dice ser dueño de la luna, burlándose de las promesas exageradas que usan estos hombres.

Conexión mexicana, el material completo de Lucero, está previsto para salir el siguiente año. La cantante comentó que ha decidido presentar algunas canciones de manera gradual antes del lanzamiento oficial del disco. Ambas artistas invitaron al público a escuchar el nuevo sencillo en YouTube y otras plataformas digitales, sugiriendo que se aprenda y se dedique a quienes se identifiquen con la historia del ojo alegre.

Sinceramente, ya hacía falta una canción así para mandársela a ese 'especimen' que cree que puede engañar a todas. ¿A quién se la dedicarían ustedes?