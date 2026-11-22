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Christian Chávez, cantante y actor mexicano, salió en defensa de Emilio Osorio el viernes 21 de noviembre. Esto sucedió después de que las declaraciones del actor sobre la telenovela Rebelde se volvieran virales en redes sociales, provocando que los seguidores de RBD lanzaran una ola de críticas contra el joven.

Ante la prensa, el integrante de la agrupación reconoció que la producción de hace 24 años tenía fallas, aunque pidió que no se ensañaran con el actor. Christian explicó que es entendible que Emilio lo perciba así, ya que están hablando de una novela vieja y que la calidad de producción de aquel entonces no era la misma a la que estamos acostumbrados hoy en día, aunque señaló que ese tipo de producciones tenían su propio encanto.

Un malentendido generacional

La defensa de Christian Chávez no fue solo técnica, sino también personal, ya que mencionó que conoce a Emilio Osorio desde que era niño. Para el cantante, las palabras del actor no fueron una provocación calculada, sino el resultado de una diferencia generacional genuina. Aseguró que Emilio solo dio un comentario basado en su percepción y recalcó que lo quiere mucho.

Este choque de opiniones tiene sentido si vemos que Emilio Osorio nació en 2002, dos años antes de que Rebelde se estrenara, por lo que no vivió la transmisión original de la historia. El actor, hijo del productor Juan Osorio y de la actriz Niurka Marcos, actualmente se encuentra trabajando en la obra de teatro Siete veces adiós junto a Ana Valeria Becerril.

El origen de la polémica

Todo el drama empezó el 16 de noviembre, cuando en TikTok empezaron a circular fragmentos de un episodio del podcast enKamados, conducido por Karen Villanueva. Emilio había acudido al programa para promocionar su obra de teatro y, al preguntarle qué opinión suya podría generar polémica, fue directo.

Aunque admitió que las canciones de la serie son excelentes y muy buenas, afirmó que la serie en sí está hecha con las patas. A pesar de que siente un cariño muy grande por Pedro Damián, el productor de la serie, Emilio argumentó que al volver a ver los episodios se pueden notar lámparas de iluminación dentro del encuadre. Según el actor, esto se debió al ritmo acelerado de grabación que exigía la producción. Además, sugirió que parte del amor actual por la telenovela se debe a la nostalgia de quienes la vieron crecer.

En el mismo episodio, Ana Valeria Becerril no estuvo de acuerdo con esta lectura y sostuvo que Rebelde simplemente respondía a los estándares de su época.

La reacción de las redes y la familia

Como era de esperarse, el internet se dividió. Algunos usuarios saltaron a defender el legado de Rebelde y cuestionaron que Emilio criticara una producción con éxito internacional. Otros, sin embargo, coincidieron en que los fallos técnicos que mencionó el actor son reales.

Pero la parte más intensa de las críticas no fue para Emilio, sino para su padre, Juan Osorio. En TikTok, los usuarios no perdonaron y escribieron que las novelas del productor son las que están hechas con las patas. Incluso llamaron a Emilio nepo baby, señalando que no tiene cara para criticar siendo hijo de figuras públicas que le han facilitado oportunidades por su apellido.

Romina Marcos, hermana de Emilio e hija de Niurka Marcos, también opinó sobre el asunto. Lo hizo con un tono relajado y comentó que ya le tocaba una funa a su hermano porque andaba todo muy perfecto y que una funadita de vez en cuando no hace daño, y que él la está balconeando en las redes, así que qué bueno.

El legado de la Elite Way School

Rebelde se estrenó el 4 de octubre de 2004 en Televisa. Fue producida por Pedro Damián como una adaptación mexicana de Rebelde Way, la versión argentina creada por Cris Morena. La trama se centraba en la Elite Way School y contó con el protagonismo de Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y el propio Christian Chávez, alcanzando un total de 440 episodios entre 2004 y 2006.

De esta serie nació RBD, el grupo que lanzó cinco álbumes y llevó sus giras por México, Estados Unidos, España, Brasil y Latinoamérica antes de separarse en 2009. En 2023, cinco de los seis miembros originales regresaron para el Soy Rebelde Tour, aunque Christian Chávez no participó debido a diferencias contractuales que no se detallaron públicamente.

Hasta el momento, Pedro Damián no ha respondido a los comentarios de Emilio Osorio. Lo mismo ocurre con Anahí, Dulce María, Maite Perroni y Christopher Uckermann, quienes han guardado silencio sobre el tema. ¿Será que el encanto de la nostalgia es más fuerte que cualquier error de iluminación?