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Netflix presentó el tráiler de su nueva apuesta, 'Secreto millonario'. El programa será conducido por la periodista Adela Micha y pondrá a competir a 12 celebridades que vienen de mundos muy distintos: desde deportistas e influencers hasta figuras de la televisión.

La dinámica está diseñada para que las mentiras y las traiciones sean la base de todo. Uno de los participantes descubrirá que es el dueño de un premio de 2 millones de pesos y su misión será esconderse, fingir y pasar desapercibido para no ser detectado. Mientras tanto, el resto del grupo tendrá que investigar y descubrir quién tiene el dinero para poder arrebatárselo.

El estreno está programado para el viernes 18 de diciembre y se podrá ver exclusivamente en la plataforma de streaming.

Sin embargo, el anuncio no fue del todo festejado. La participación de un actor en el proyecto desató la molestia de cientos de usuarios en redes sociales. El descontento radica en que el artista se une a otro reality show mientras mantiene un cargo en la Cámara de Diputados. Este sería ya su octavo programa de este tipo, siendo el sexto desde que entró en la política mexicana.

¿Quién podrá fingir mejor para quedarse con la lana o será el primero en caer?