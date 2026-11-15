Roselyn Sánchez llegó a su décimo Latin GRAMMY

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Roselyn Sánchez alcanzó un hito en su carrera el 12 de noviembre al presentarse por décima vez en la ceremonia de los Latin GRAMMY. El evento tuvo lugar en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde la actriz puertorriqueña regresó al escenario como presentadora.

Para Sánchez, estos premios son una parte especial de su trayectoria. A lo largo de los años, ha compartido el escenario con las figuras más importantes de la música latina y ha visto de cerca cómo artistas que empezaban se volvieron fenómenos internacionales.

En el marco de la 27ª edición anual de los premios, la actriz reflexionó sobre sus recuerdos favoritos y el éxito de los músicos de Puerto Rico. También habló sobre su vida fuera de las cámaras, mencionando que su madre fue quien impulsó sus ambiciones artísticas y que su familia cambió su forma de ver el éxito.

La verdad es que diez veces presentar los Grammy no es cualquier cosa; Roselyn ya es prácticamente parte de la decoración del MGM Grand. ¿Quién más tiene tanta aguante para subir al escenario año con año?