K-dramas en peligro: la industria coreana advierte un posible colapso

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Parece contradictorio, pero mientras los K-dramas conquistan el mundo, su base de producción está al borde del colapso. Así lo advirtieron doce asociaciones de la industria televisiva de Corea del Sur este 4 de noviembre, lanzando un grito de auxilio para pedir mayores inversiones públicas.

La situación está color de hormiga. Según la Asociación Surcoreana de Productoras de Dramas, la producción nacional cayó casi un 30 % entre 2022 y 2024. Para que se den una idea de la magnitud, las tres principales cadenas de televisión en abierto pasaron de ofrecer 91 series en 2012 a solo 32 en 2023. Básicamente, la visibilidad internacional no se está traduciendo en estabilidad local.

¿Qué pasó? Las asociaciones explican que los rodajes se volvieron carísimos por la competencia de las plataformas internacionales. A esto se le suma que hay menos inversión en televisión y que las productoras no están pudiendo conservar los derechos ni generar ingresos posteriores. Este golpe afecta a toda la cadena: desde los guionistas y actores hasta los directores y técnicos.

Para intentar rescatar el barco, piden que el Gobierno se ponga las pilas y establezca un objetivo nacional para recuperar el volumen de producciones. Proponen un mecanismo de financiación a medio y largo plazo de 1 billón de wones, que son unos 744 millones de dólares.

La molestia crece porque también hay recortes en el camino. Critican que para 2027 se planean quitar 4,500 millones de wones (3.35 millones de dólares) de las partidas audiovisuales del Ministerio de Cultura y 4,400 millones (3.27 millones) de la promoción televisiva del regulador.

Los números no mienten. La Agencia Surcoreana de Contenidos Creativos estimó en abril que la facturación audiovisual bajó un 1.3 % interanual, llegando a los 24,66 billones de wones (18,340 millones de dólares) en 2025. Además, en mayo se documentó que los ingresos de las productoras independientes cayeron un 4.4 % en 2024.

El plan ahora es que el Gobierno impulse nuevas inversiones junto con las cadenas y plataformas digitales para restablecer el ciclo de financiamiento y distribución. Ojalá lo logren, porque no queremos quedarnos sin historias como La reina de las lágrimas o Aterrizaje de emergencia en tu corazón.

¿Se imaginan un mundo sin dramas coreanos? Nosotros no.