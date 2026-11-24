Entretenimiento

Charlie Sheen confirmó su regreso a la televisión a tiempo completo con 'Happy Jack', una nueva sitcom del canal AMC. La producción ya recibió luz verde para una primera temporada de seis episodios y su estreno está previsto para 2027, aunque todavía no hay una fecha exacta.

La trama de 'Happy Jack' se centra en un padre holgazón con dos hijas maravillosas, aunque el abuelo es quien merece más reconocimiento por su papel. Las cosas se ponen complicadas cuando la hija más rebelde regresa a casa para presentarle a su novio, quien resulta ser un exbanquero de inversiones de la misma edad que el padre.

Detrás del proyecto están Jim Patterson y Matt Ross, quienes ya habían trabajado en 'Dos hombres y medio'. Ambos ejercerán como showrunners, guionistas y productores ejecutivos. También participaron en 'The Ranch', serie cocreada por Patterson y donde Ross escribió más de treinta episodios.

Como toque especial, se oficializó que Martin Sheen interpretará al padre de Charlie en la ficción. Esta pareja ya ha trabajado junta en varias ocasiones, destacando 'Wall Street' y, más recientemente, 'Terapia con Charlie'.

Sobre este regreso, Sheen explicó que los momentos que realmente importan ocurren cuando tienen que ocurrir y que la gente de AMC fue fundamental para que ese momento sea ahora. Comentó que, aunque ha pasado tiempo, está encantado de volver a la televisión con una serie maravillosa y que es hora de darle al público lo que quiere.

Para cerrar con broche de oro, Sheen lanzó una invitación a Jon Cryer para que participe en su nuevo podcast cuando quiera. ¿Será que este es el camino para que el elenco de 'Dos hombres y medio' se reúna de verdad en pantalla?