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Jason Voorhees está de vuelta. La decimotercera entrega de la saga se titulará simplemente Jason, ya que no pueden utilizar el nombre de Viernes 13, y llegará a los cines el 13 de agosto de 2027.

Este regreso sucede 18 años después del reboot de 2009. La película es dirigida por Steve Miner, quien ya estuvo a cargo de la segunda y tercera parte de la franquicia, y cuenta con el guion de David Fliegel. La producción y distribución corren por cuenta de Horror, Inc., Catchlight Studios y Cineverse.

El rodaje terminó en noviembre de 2026 en Atlanta, Georgia. En esta ocasión, Schuyler White será quien interprete a Jason Voorhees, acompañado por un elenco que incluye a Natalie Alyn Lind, Matt Cornett, John Owen Lowe, Johnell Young, Lilia Buckingham y Summer Madison.

La propuesta es una historia independiente diseñada tanto para los fans veteranos como para quienes apenas van a conocer al personaje. Solo esperamos que el cambio de nombre no sea la única sorpresa, porque la verdad es que ya extrañábamos ver la máscara de hockey en el cine. ¿Creen que logre rescatar el terror slasher o será otro intento más?