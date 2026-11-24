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Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebeshita, y Kevyn Contreras, el comediante regio Bicolor, quedaron nominados el 22 de noviembre en La Granja VIP. Para llegar a este punto, ambos tuvieron que competir bajo reglas diferentes durante la semana.

La historia de estos dos es curiosa porque empezaron juntos en el primer grupo de peones. De hecho, la producción los dejó con lo básico: una estufa y una despensa que solo tenía arroz, frijoles, sardinas y huevo. En esos días, Bebeshita fue la encargada de cocinar para el grupo.

Niurka llamó oportunista a Bicolor. El comediante respondió que había aprovechado las oportunidades que se le habían presentado. Semanas después, ambos se enfrentaron en un duelo que ganó Niurka, lo que dejó a Bicolor entre quienes necesitaban respaldo del público.

La tensión siguió con otras movidas en el juego. Ivonne Montero salvó a Kunno, mientras que la dinámica de Traición Doble terminó afectando a Daniela y a Manelyk.

Al final, la lista definitiva de nominados del 22 de noviembre quedó integrada por Bebeshita, Bicolor, Mario Osuna, Manelyk González y la propia Niurka.

¿Será que el público salvará al comediante o prefieren que se vaya ya?