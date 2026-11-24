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Charlie Cox no se quedó callado y soltó que quiso entrar en el proceso de selección para ser el nuevo James Bond, pero la respuesta que recibió fue un golpe directo al ego: le dijeron que era demasiado mayor para el papel. El actor contó en una entrevista con Virgin Radio UK que él mismo le pidió a sus representantes que checaran la posibilidad de conseguir una audición para el personaje, que ahora inicia una nueva etapa cinematográfica bajo la dirección de Denis Villeneuve y la producción de Amazon MGM Studios.

Cox, que está por cumplir 44 años, explicó que sus agentes hicieron las consultas necesarias para ver si podía participar en el casting del agente 007. Para su sorpresa, la respuesta fue que ya no encajaba en el perfil por su edad. El actor se mostró confundido y cuestionó cómo es posible que tener 44 años sea considerado demasiado viejo para el papel, especialmente cuando comparó su situación con la de Robert Pattinson.

El dilema de la edad y el nuevo 007

La molestia de Charlie Cox tiene un punto muy específico: Robert Pattinson. El actor señaló que Pattinson tiene prácticamente la misma edad que él, aunque admitió que el compañero tiene muy buen aspecto para interpretar al espía. Al final, Pattinson, quien tiene 40 años, fue el elegido para protagonizar la entrega número 26 de la saga, tomando el relevo de Daniel Craig, quien estuvo al mando desde Casino Royale en 2006 hasta No Time to Die en 2021.

Durante el proceso de selección, los productores tenían una idea muy clara de lo que buscaban. Según los reportes que circularon en ese momento, la meta era encontrar a un intérprete que estuviera en la treintena para asumir la responsabilidad del personaje. Esto explica por qué Cox se topó con una pared, ya que se pasaba de la edad ideal que la producción tenía en mente.

Otros candidatos y la opinión de Cox

El camino para elegir al nuevo Bond no fue sencillo y hubo varios nombres de artistas británicos que sonaron fuerte como posibles candidatos. Además de Pattinson, en la lista figuraban nombres como Jack Lowden, Callum Turner, Nicholas Hoult y Josh O’Connor. De hecho, Cox confesó que sus propias predicciones apuntaban a que el papel se quedaría entre Jack Lowden y Callum Turner.

A pesar del desplante por la edad, Charlie Cox no quiso sonar resentido y terminó reconociendo la trayectoria de Robert Pattinson. Dijo que Pattinson ha construido una carrera extraordinaria y destacó que ha trabajado con directores que en ese entonces apenas hacían su primera película o empezaban sus trayectorias y que después se convirtieron en grandes autores del cine.

El sueño hecho realidad de Pattinson

Por otro lado, Robert Pattinson no ha ocultado su emoción por entrar a una de las franquicias más icónicas del cine internacional. Tras el anuncio oficial de su incorporación, el actor compartió un mensaje donde describió el hecho de que le confiaran el papel del agente 007 como el honor de toda su vida. Aseguró que decir que este papel es un sueño hecho realidad se queda corto y que está muy emocionado por colaborar con el equipo responsable de la producción.

Sobre la nueva película, que será la número 26 de la serie, la información indica que el rodaje está previsto para comenzar el próximo año. Por ahora, el misterio sigue intacto ya que no se han confirmado detalles sobre la trama, la fecha de estreno ni el resto del elenco que acompañará al nuevo espía.

Charlie Cox es un actor inglés conocido por interpretar a Demolidor en la serie Daredevil y otras producciones de Marvel, además de haber participado en la película Stardust y en A Teoria de Tudo. Por su parte, Robert Pattinson es un actor y músico británico famoso por sus papeles en la saga Crepúsculo, Harry Potter y la película The Batman.