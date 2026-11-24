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Hay camas que simplemente están tendidas y luego están esas que te hacen querer mandar todo a volar y lanzarte a dormir en el momento. La diferencia no está en el precio de las telas ni en secretos guardados bajo llave por decoradores famosos, sino en la filosofía del layered bedding. Básicamente, consiste en colocar capas inteligentes de telas, cojines y colchas que envuelvan el colchón.

Cuando se logran combinar estos elementos, el cuarto gana profundidad visual, texturas ricas y esa elegancia relajada que se encuentra en los mejores hoteles boutique. La meta en una casa real no es armar un sistema tan complejo que necesites un manual de instrucciones cada noche antes de dormir, sino crear un espacio acogedor, práctico y que se sienta propio.

Más allá de lo visual, tender la cama con este estilo funciona como un pequeño ritual diario de cuidado que cambia la forma en que percibes tu espacio personal. No hace falta tirar todas las sábanas blancas ni comprar adornos que terminen amontonados en una silla; se puede aplicar usando lo que ya tienes en el clóset.

La base y el color

El éxito de este método empieza con las sábanas, ya que ellas definen la primera impresión y la sensación de comodidad. Lo ideal es elegir colores neutros y tranquilos, como el blanco puro, el crudo, el gris claro o el beige suave. Esto permite que las siguientes capas de tela resalten en armonía sin que los colores compitan entre sí.

No es necesario que la sábana bajera o la superior estén estiradas con una rigidez militar; basta con que se vean frescas y cuidadas. Un truco rápido es doblar la parte superior de la sábana sobre el edredón, dejando que se vea una franja de tela. Este detalle da la impresión de que la cama fue armada con intención y no a las prisas.

El juego de las texturas

Para que la cama se vea lujosa y costosa, no hace falta usar todos los colores del arcoíris. Dos o tres tonalidades similares son más que suficientes, siempre y cuando se juegue con las texturas. La clave está en combinar el algodón liso con lino ligero, o un cubrecama con relieve con una manta de tejido suave, o incluso una tela mate con un terciopelo discreto. Esto genera un interés visual rico sin saturar la atmósfera del cuarto.

En cuanto a la disposición, el edredón debe cubrir la mayor parte de la cama. Sobre él, se puede colocar una manta más delgada doblada de forma relajada y ligeramente asimétrica en el tercio inferior. Evitar la simetría perfecta es fundamental, ya que eso hace que el cuarto parezca una vitrina fría de tienda y no un lugar vivo donde alguien descansa.

El límite de los cojines

Los cojines son los que cierran el look, pero aquí es donde hace falta autocontrol para no arruinar la funcionalidad del día a día. Si cada noche tienes que mover doce cojines decorativos a un sillón antes de poder acostarte, definitivamente se perdió la medida.

La forma correcta de armarlos es empezar con las almohadas clásicas para dormir, colocadas verticalmente contra la cabecera. Frente a ellas, se añaden dos cojines decorativos un poco más grandes. Para terminar la composición, se coloca un cojín rectangular más pequeño que aporte un toque de color o un patrón. Para que el resultado se vea moderno, personal y cohesionado, es recomendable que ese último cojín repita algún tono que ya esté presente en las cortinas o en la alfombra del cuarto.