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Majo Aguilar fue la elegida para cantar el Himno Nacional Mexicano el domingo 22 de noviembre, justo antes del inicio del partido de la Semana 11 entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings. Con este evento, la NFL regresó a la Ciudad de México tras cuatro años de ausencia en el Estadio Banorte.

La liga confirmó la participación de la intérprete el pasado 23 de septiembre. Al enterarse, Majo agradeció la invitación y explicó lo que significa representar a su país en el Coloso de Santa Úrsula.

No es la primera vez que la cantante se enfrenta a estadios masivos con el himno. En 2023 lo hizo en el América vs. Chivas que se disputó en el Rose Bowl de Pasadena, California, y también lo entonó en Arabia Saudita antes de la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y William Scull.

Más música en el campo

La ceremonia previa también contó con la participación de MXKA, una cantautora nacida en Oakland con madre originaria de la Ciudad de México. Por otro lado, el show de medio tiempo quedó en manos de The Warning, el trío de rock regiomontano formado por las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal.

Este encuentro fue el sexto partido de temporada regular de la NFL en territorio mexicano. La última vez que la liga visitó este estadio fue en noviembre de 2022, ocasión en la que Sofía Reyes fue la encargada de cantar el himno antes de que San Francisco venciera 38-10 a los Arizona Cardinals.