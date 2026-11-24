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Hacer una salida grupal con el elenco de MasterChef Celebrity parece sencillo, pero el sábado pasado demostraron que hay una forma muy específica de convertir una reunión de amigos en un evento digno de crónica roja ligera. Todo empezó en la quinta de Luck Ra, en San Isidro, donde el grupo se juntó para la previa antes de ir a un show. El menú fue una mezcla de pizzas y sushi, y la lista de invitados era un despliegue de personalidades: Nazareno Casero, Pablo Migliore, Grego Rossello, Rocío Robles, Edith Hermida, China Ansa, Sebastián Presta, Marta Fort y Luciana Geuna.

El primer paso para que la noche escalara fue el estado de ánimo. Marta Fort llegó con todo un séquito de amigos y seguridad porque andaba medio bajoneada, así que el grupo se enfocó en contenerla. Pero la verdadera chispa ocurrió cuando la cena terminó y alguien decidió que el volumen de la música estaba muy bajo. En ese momento, los participantes pasaron de cenar sushi a bailar en el quincho, y ahí es donde la fiesta tomó un ritmo que no le gustó a todo el mundo.

Cerca de la medianoche entró en juego el elemento más temido de cualquier fiesta: el vecino molesto. El hombre tocó el timbre enfurecido para exigir que bajaran el sonido. Obviamente, el grupo no lo tomó bien, ya que sentían que siendo sábado y a las doce de la noche, estaban dentro de las normas de convivencia. Aquí es donde entró el protocolo de mediación, liderado por Edith Hermida y Luciana Geuna, quienes salieron a hablar con el señor.

El método de negociación de las periodistas fue basarse en los códigos de convivencia, explicándole al vecino que se puede poner música hasta las tres de la mañana antes de que realmente moleste. Pero el señor no cedió; al parecer, ya tenía un historial de quejas por las fiestas en esa casa. La tensión subió y Hermida, quien después contó todo con humor, admitió que se puso en modo investigadora y hasta le soltó al vecino que lo que estaba haciendo era ilegal. El señor respondió que se levantaba a las siete de la mañana, a lo que Hermida replicó que eso no era problema suyo.

Cuando el ambiente se puso demasiado denso en San Isidro, el grupo aplicó la técnica de mudanza exprés de la fiesta. Como Mala Fama estaba haciendo su propia previa, Mala Fama los invitó a sumarse a su casa, donde estaban con la familia, con sus nietos y con su mujer. Para el traslado, Luck Ra puso a disposición su party bus, convirtiendo el viaje en una especie de viaje de egresados con música a todo volumen. Hubo drama interno porque algunos querían bajarse para irse a dormir, pero la presión del grupo fue más fuerte y los obligaron a seguir con frases como que no fueran pollerudos.

En el camino hubo una parada técnica en una estación de servicio para comprar bebidas. Ahí, Juli Poggio encontró una gigantografía de Damián Betular y, entre risas, bromeó con invitar al jurado a la salida. Para cerrar el mood del programa, el grupo recreó el grito clásico de Wanda Nara, Manos arriba, chefs, pero usando cajas de comida sobre la mesa. Cabe mencionar que Wanda no estuvo presente porque dijo que no la dejaban ir ya que saben cómo se pone, además de que existe una cláusula que prohíbe el contacto social entre conductores, jurado y participantes durante las grabaciones.

El destino final fue el Tropitango de General Pacheco. Hernán Coronel abrió el show con La marca de la gorra y saludó a sus compañeros desde el escenario. Los chefs respondieron bailando y gritando con los celulares en alto. Pablo Migliore se subió al escenario con un gorro de Boca y tomó el micrófono, mientras que Marta Fort también salió al escenario entre aplausos, siempre custodiada por la seguridad del boliche. Hasta el mismo Luck Ra se animó a cantar. La jornada, que empezó con sushi y terminó con un vecino enojado y un bus fiestero, se extendió hasta las cuatro y media de la mañana.