Los pantalones cargo regresan: cómo llevarlos con botines este noviembre

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Los pantalones cargo han vuelto para quedarse y vienen a revolucionar los looks de este noviembre. Ya no se trata solo de ropa cómoda, sino de piezas con bolsillos funcionales y una estética inspirada en los años 2000 que prometen darle un giro total a cualquier outfit. La clave para que estos diseños no se vean predecibles es combinarlos con botines, aprovechando la versatilidad que las expertas en moda ya han confirmado.

Para entender este fenómeno, hay que mirar las pasarelas de Otoño-Invierno 2026. Marcas como Ami, Tokyo James y Alainpaul mostraron que el pantalón cargo ha evolucionado, presentando desde cortes barrel hasta los clásicos baggy. Aunque la mezclilla es lo común, la tendencia actual empuja a experimentar con otros materiales como la pana, el efecto piel o el satín para elevar el estilo.

Los básicos y el toque sofisticado

Si no quieres arriesgarte demasiado, los pantalones cargo negros son el camino. Son la opción atemporal que asegura elegancia y versatilidad en cualquier momento del año. No importa si eliges algodón, pana, piel o un acabado satinado; lo importante es el calzado. Para un look equilibrado, puedes sumar botines normcore o unos de tacón kitten. Para rematar el atuendo, una blusa de lazo o una camisa con botones son las mejores aliadas.

Por otro lado, si buscas algo más formal, los diseños cigarette de IPA Brand demuestran que los cargo también pueden ir a la oficina. Estos pantalones sastre con estampado de cuadros rompen la idea de que los bolsillos funcionales son solo para looks relajados. En lugar de usar tacones tradicionales, la recomendación es optar por botines de ante en color café con tacón kitten, acompañados de una gabardina de piel y un suéter de cuello de tortuga.

Apuestas arriesgadas y texturas

Para quienes aman el estilo Y2K, Citizens of Humanity propone pantalones baggy cargo en color blanco perlado con efecto satinado. Este look se puede llevar en un mismo tono combinando botines de puntera metálica y un suéter o blusa de cuello de cisne. Los cortes holgados y anchos son fundamentales para verse moderna y con estilo.

Si prefieres algo con más actitud, Blumarine propone un giro grunge con pantalones cargo teñidos en color rojo. Estos diseños cuentan con tiro bajo, hebillas ajustables y detalles cut-out, alejándose de los modelos tradicionales de los 2000. Para completar este vibe, se sugieren botines de tacón de aguja con punta triangular y blusas de malla transparente.

Estilos militares y colores de temporada

El estampado militar es un clásico que vuelve a brillar. Dolce & Gabbana ha reinventado estos pantalones con un diseño baggy de doble pretina, creando una propuesta más urbana y atrevida que ya se ve en el street style de Nueva York, Milán y Dinamarca. Para este conjunto, lo ideal es sumar botines puntiagudos y una chamarra bomber de efecto piel.

Otra opción militar más tradicional es el color verde musgo, que ahora se recomienda llevar con combat boots de costuras a la vista y una sudadera o blusa ceñida, aprovechando el éxito actual de las chaquetas militares.

Finalmente, para combatir el frío de otoño 2026, la pana es la opción ganadora. Citizens of Humanity destaca los diseños cargo en color chocolate, que son esenciales para la estación. Para jugar con los bloques de color, que son protagonistas del street style, se sugiere combinarlos con botines de tacón en color guinda.

La verdad es que hay opciones para todos los gustos, desde lo más sobrio hasta lo más atrevido. ¿Te atreves a sacar los cargo del clóset o prefieres seguir con lo básico?