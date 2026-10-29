Lali y Pedro Rosemblat: se filtran los detalles de su boda

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Lali y Pedro Rosemblat están a nada de darse el sí y, aunque han querido mantener el misterio, los detalles de la celebración empezaron a salir a la luz. Desde la posible fecha hasta quiénes se sentarán en las mesas, la expectativa en el mundo del espectáculo está al máximo.

Lali es una cantante, actriz y empresaria argentina que saltó a la fama desde niña en producciones como Rincón de Luz y Casi Ángeles, donde formó parte del grupo pop Teen Angels.

El misterio de la fecha

La incertidumbre sobre el día exacto del evento aumentó luego de que Pedro Rosemblat hiciera un comentario durante una transmisión de su programa de streaming, Gelatina. El conductor mencionó que se sentía cansado por todo lo acumulado durante el año y soltó que después del 7 de noviembre de 2026 se sentiría más tranquilo y liberado de sus compromisos.

Esta precisión no pasó desapercibida para sus compañeros en el estudio, quienes inmediatamente empezaron a especular que ese sería el día elegido para el casamiento. Sin embargo, cuando intentaron profundizar en el tema, Rosemblat prefirió no dar más detalles y cambió de conversación rápidamente.

Cabe mencionar que esta versión del 7 de noviembre choca con otros rumores previos, ya que anteriormente circulaba la información de que la ceremonia se llevaría a cabo el 30 de octubre. Hasta el momento, ni Lali ni Pedro han confirmado oficialmente ninguna de estas fechas, por lo que todo sigue perteneciendo al terreno de las versiones periodísticas.

Invitados y ambiente

Sobre la lista de asistentes, la intención de la pareja sería compartir el momento con su círculo más cercano, lejos de una fiesta multitudinaria. Según reveló la periodista Cora Debarbieri en el programa Infama, se estima que la celebración reuniría a un grupo de entre 150 y 200 personas, aunque los novios aún no han ratificado esta cifra.

En el grupo de las invitadas destacan amigas íntimas de la cantante, como María del Cerro, Cande Vetrano, Sol Jaite, Morena Fernández Quinteros y Justina Bustos. Varias de ellas acompañaron a la cantante durante su despedida de soltera en Brasil, uno de los encuentros que anticiparon la celebración.

El ambiente musical también promete estar a la altura. De acuerdo con la información difundida en Infama, Luck Ra y La Joaqui se habrían ofrecido para realizar presentaciones musicales durante la fiesta, y la posibilidad despertó entusiasmo entre los seguidores de Lali.

Un menú con identidad

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es la propuesta gastronómica. Lali habría dejado claro que no quiere un menú excesivamente sofisticado, como los que suelen caracterizar a algunas bodas de famosos.

En su lugar, la cantante habría pedido que el catering tenga una identidad argentina y un espíritu popular. La idea es que la comida sea cercana y refleje sus gustos personales, reforzando el concepto de una fiesta relajada donde lo primordial sea disfrutar con la familia y los amigos. Aunque el menú definitivo no se ha hecho público, la intención de alejarse de lo pretencioso está muy marcada.

La verdad es que nos urge saber si el 7 de noviembre es real o si nos están aplicando un cambiazo con el 30 de octubre. ¿Ustedes creen que Luck Ra y La Joaqui armarán el verdadero descontrol en la pista?