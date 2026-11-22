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Silvia Pinal, la última diva del cine mexicano y figura icónica de la Época de Oro, tuvo una residencia en Jardines del Pedregal fue concebida como mucho más que una propiedad de grandes dimensiones; fue el refugio donde la actriz planeó compartir la mayor parte de su vida familiar, integrando una propuesta arquitectónica que rompió con lo convencional para su tiempo.

Un diseño que abraza la roca volcánica

El proyecto de esta vivienda comenzó en la década de los 50, justo cuando Pinal decidió invertir una parte de sus primeros ingresos obtenidos en el cine en un terreno ubicado al sur de la capital. La actriz adquirió el predio en 1955 y puso el diseño en manos del arquitecto Manuel Rosen. La construcción se adaptó a una superficie con desniveles y presencia de roca volcánica, características propias de Jardines del Pedregal.

En lugar de intentar ocultar estas condiciones geológicas, Rosen decidió incorporarlas totalmente a la distribución de la casa. El resultado fue una residencia de composición horizontal que se adaptaba al terreno, utilizando una estructura que combinaba columnas de acero y trabes de concreto armado. Para conectar la naturaleza con el hogar, el arquitecto integró grandes ventanales y organizó la casa en distintos módulos que permitían una relación directa entre los espacios interiores y los jardines.

En cuanto a los materiales, la piedra natural de la zona se aprovechó en muros específicos y en el área del bar. Estos elementos se complementaron con el uso de cantera blanca y barro, logrando un estilo modernista que fue documentado años después en la revista Arquitectura del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid en su edición de agosto de 1962.

Espacios para vivir y crear

La distribución de la mansión estaba pensada para la convivencia diaria y la vida social. La propiedad contaba con una amplia variedad de áreas que incluían estancia, comedor, cocina, recámaras y terraza, además de los espacios destinados al servicio. Para el entretenimiento y el relax, la casa disponía de un bar, un jardín y una alberca.

Con el paso de las décadas, la casa evolucionó para adaptarse a las necesidades de la familia. Uno de los cambios más significativos ocurrió en los años 80, cuando Manuel Rosen intervino el área del jardín para instalarle un techo. Esta modificación fue clave para que la familia pudiera aprovechar el espacio con mayor comodidad, sin importar que el clima no fuera favorable.

La casa fue utilizada como locación para la película María Isabel, protagonizada por la propia Silvia Pinal, y también apareció en la serie biográfica de la actriz. En 2016, Pinal abrió las puertas de su hogar a las cámaras de ¡HOLA! TV y habló de los rincones que había acondicionado con el paso del tiempo; entre ellos mencionó una terraza cercana a su recámara que convirtió en un sitio para desayunar o tomar café.

El vínculo artístico con Diego Rivera

Uno de los puntos más emblemáticos de la residencia fue la inclusión de una obra de Diego Rivera. La relación entre la pintura y la arquitectura fue tan estrecha que se destinó un muro específico para colocar el retrato que el muralista realizó de Silvia Pinal. La pintura se convirtió en uno de los puntos centrales de la residencia.

Fue el propio arquitecto Manuel Rosen quien acercó a la actriz con el pintor durante el proceso de construcción de la vivienda. Rivera retrató a Pinal cuando ella tenía apenas 25 años, creando una obra que quedó ligada no solo a la historia personal de la actriz, sino a la identidad misma del inmueble. Pinal recordó en su serie biográfica el significado que tuvo conocer al artista y cómo el cuadro representaba un vínculo fundamental con el arte mexicano y los recuerdos guardados en su hogar.

Desde la construcción de su patrimonio en los años 50 hasta los encuentros familiares y proyectos profesionales, la casa del Pedregal terminó siendo un reflejo de todas las etapas de la vida de Silvia Pinal. La combinación de arquitectura modernista, la presencia de la obra de Rivera y la carga emocional de sus recuerdos hacen que esta residencia sea una parte reconocible de la historia de la diva.