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La semana 11 de la segunda temporada de La Granja VIP se definirá con el voto de la gente. Manelyk González y Bebeshita quedaron nominadas después de que Copetes activara la Traición Doble, así que es momento de apoyar a quien no quieran ver fuera del reality.

Para votar, la aplicación oficial es TV Azteca En Vivo, que está disponible gratis tanto para Android como para iPhone. Una vez instalada, solo hay que buscar la opción ¡Vota por tu Granjero Favorito! para entrar al portal de registro. Quienes no quieran bajar la app pueden participar a través del navegador con el enlace directo de votación.

Hay un truco para los que quieren echarle la mano a su favorito: en el mismo portal se pueden conseguir 10 votos adicionales si completan una encuesta. Ojo, que el voto es a favor de la permanencia, así que hay que seleccionar a la persona que quieran seguir viendo en el programa.

El camino hasta la placa estuvo intenso. Ivonne Montero ganó el Juego de Salvación el jueves y el viernes usó su poder para sacar a Kunno de la lista de nominados. Después, Ivonne nominó a Bebeshita, quien tuvo que mandar a Manelyk a la placa debido a la Traición Doble de Copetes.

La Gala de Eliminación es hoy domingo 22 de noviembre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO. Durante la transmisión se anunciará quién es el eliminado número 11 de la temporada. El cierre de la votación lo dirá Adal Ramones en vivo durante la gala, así que todavía hay tiempo de mandar los votos.

¿A quién prefieren salvar o ya dieron por hecho que alguien se va?