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Dragon Ball FighterZ volverá a los reflectores. Bandai Namco confirmó, a través de un avance oficial, que el título recibirá una nueva actualización. Este movimiento llega justo cuando se estrena el episodio seis de Dragon Ball Super: Beerus, el remake del anime original de 2015 producido por Toei Animation, donde se muestra la conclusión de la Batalla de los Dioses y la derrota de Goku ante Bills.

La decisión de Arc System Works de lanzar este parche busca aprovechar la relevancia actual de la serie. Aunque los detalles son escasos, la compañía aseguró que se trata de una actualización de balance. Esto implica que habrá buffs y nerfs para diversos peleadores, lo que promete darle aire fresco a la escena competitiva del juego.

Un catálogo que se negó a morir

Para quienes olvidaron que este juego existe, Dragon Ball FighterZ llegó a las tiendas en 2018 y se volvió un favorito gracias a su apartado visual, sus mecánicas y las referencias al manga. El título mantuvo a la comunidad activa durante años con tres temporadas de luchadores DLC.

La Temporada 3 inició oficialmente en 2020 con el debut de Kefla, la fusión de Kale y Caulifla. Después, se sumaron al reparto Goku Ultra Instinto, el Maestro Roshi, Baby Vegeta y Gogeta Super Saiyajin 4. Incluso después de terminar sus temporadas oficiales, el juego siguió recibiendo contenido. En 2022 debutó la Androide #21 en su faceta de científica y, más tarde, en 2026, se integró Goku Super Saiyajin 4 de Dragon Ball Daima.

El fenómeno de los regresos

Aunque parecía que el ciclo de vida del juego había terminado, los números dicen lo contrario. En abril de 2026, FighterZ vivió un repunte de popularidad tan fuerte que llegó a superar en cantidad de jugadores a Sparking! ZERO, que es la secuela de Budokai Tenkaichi 3. Esto deja claro que cuando hay contenido nuevo, los fans no dudan en volver a instalar el juego.

Por ahora, no se sabe si este nuevo parche incluirá mecánicas adicionales o nuevos personajes, ya que el anuncio fue muy simple. Tampoco hay una fecha de estreno confirmada, pero se sabe que estará disponible para PC vía Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 y XBOX Series X|S.

El panorama de los juegos de Dragon Ball

Mientras esperamos que Bandai Namco suelte más información, hay otros títulos en el radar. Dragon Ball: Sparking! ZERO también recibirá actualizaciones durante 2027. El estudio Spike Chunsoft ya confirmó que llegará al menos un nuevo peleador y, según filtraciones, podrían sumarse personajes como Bio Broly, Tao Pai Pai Cyborg y Arale, aunque no se sabe si tienen relación con el anime de Super: Beerus.

Por otro lado, Dragon Ball Gekishin Squadra se prepara para su nueva renovación, la cual sufrió un retraso y quedó programada para 2027. La franquicia de Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball y Dr. Slump, sigue dando de qué hablar.

La pregunta es si este ajuste de balance será suficiente para que la comunidad se quede permanentemente o si solo será un pico de nostalgia pasajero. ¿Ustedes qué dicen, se animan a darle otra oportunidad a FighterZ o ya prefieren Sparking! ZERO?