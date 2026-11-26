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Parece que hoy en día todo el mundo quiere cancelar algo, pero hay series que hicieron que el intento de boicot fuera, básicamente, publicidad gratis. Resulta que cuando ciertos grupos piden retirar un título de las plataformas de streaming, mucha gente siente una curiosidad insoportable y termina viéndolo. Así pasó con The Body, que se volvió de lo más visto en Netflix a los pocos días de su estreno.

El cine y la tele no solo sirven para pasar el rato, sino para cuestionar cosas incómodas. Cuando una historia toca temas alarmantes u ofensivos para algunos, se arman los debates y los ataques, pero ese es precisamente el punto: generar conversaciones necesarias aunque no sean cómodas. Aquí te contamos cuáles fueron esas series que sobrevivieron a las ganas de la gente de borrarlas del mapa.

The Body

Esta historia se sitúa a inicios de los 2000 y sigue a alumnas de una escuela católica que organizan una fiesta para iniciar a Grace, la nueva integrante del grupo de baile. El problema empieza cuando Grace muere en la fiesta y sus amigas intentan esconder el cuerpo, pero la cosa se pone rara cuando ella revive y empiezan las visiones y sueños extraños. Las chavas empiezan a creer que invocaron al diablo y que Grace no es quien dice ser.

La serie fue blanco de críticas por sus temáticas religiosas, el contenido sexual, el satanismo y supuestas blasfemias que ofendieron a grupos cristianos. Se puede ver en Netflix.

Good Omens

En esta comedia negra, un ángel y un demonio, que han sido enemigos por una eternidad, deciden hacer equipo para detener el plan de Dios de destruir la Tierra y desatar el apocalipsis. Su misión es salvar a la humanidad de la extinción, la cual empezaría con la llegada del Anticristo.

Grupos conservadores intentaron cancelarla alegando que era una obra satánica que se burlaba de Dios. Está disponible en Prime Video.

Boots

Basada en el libro The Pink Marine de Greg Cope, cuenta la historia de Cameron, un adolescente que se mete al ejército para seguir a su mejor amigo, de quien está enamorado. Como ser gay está prohibido en el ejército, Cameron tiene que ocultar su identidad mientras sobrevive a entrenamientos brutales diseñados para llevar a cualquiera al límite.

El Pentágono calificó la serie como basura woke y hubo muchas quejas por la representación del ejército y su postura hacia las personas LGBTQ+. Está en Netflix.

Skins

Es uno de los dramas adolescentes más icónicos. Muestra el caos, el duelo, las relaciones y los problemas de un grupo de jóvenes en Bristol que lidian con el reto de crecer y terminar la escuela. Lo interesante es que cada capítulo se enfoca en un personaje distinto y sus dramas personales.

Varias asociaciones de padres de familia pidieron su cancelación porque decían que promovía el sexo, el alcohol y las drogas en adolescentes de forma muy gráfica. Se puede conseguir en compra digital.

Dear White People

Esta comedia dramática sigue a estudiantes en una universidad donde predominan los blancos y donde el racismo y la discriminación se viven de formas muy aceptadas. Samantha, una de las alumnas, tiene un programa de radio llamado Dear White People donde habla abiertamente de estos temas.

La serie fue atacada por usar la sátira para criticar el racismo en las universidades, y a algunos les pareció que el título era ofensivo. Está en Netflix.

Modern Family

Sigue la vida de la familia Pritchett. Jay, el patriarca, está casado con una mujer latina más joven que él; Claire tiene tres hijos que siempre se meten en líos y Mitchell adoptó a una niña con su pareja.

Fue muy criticada por mostrar a una pareja LGBTQ+ y el tema de la adopción, al grado que hubo amenazas de boicotear la serie y cualquier cadena que la transmitiera. Se puede ver en Disney+.

The Handmaid’s Tale

Basada en la novela de Margaret Atwood, nos lleva a un futuro distópico donde existe un estado totalitario llamado Gilead, controlado por hombres poderosos con una ideología religiosa extrema donde las mujeres que pueden

¿Cuál de estas te atreverías a ver aunque el mundo entero diga que es polémica?