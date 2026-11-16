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جمهورنا مستعد لرمضان 2027؟ لأن أمينة خليل جايتنا بعمل درامي جديد اسمه «الخاطبة»، . اللي سمعناه إنو هناء الشوربجي راح تكون وياها بالمسلسل وتدعمها بمواجهة التنمر ضمن أحداث العمل اللي راح يكون بخمسة عشر حلقة. يعني أمينة مو وحدها بهالمشوار،

من ناحية ثانية، أمينة خليل قبل فترة قريبة كملت تصوير مسلسلها «الأمير» اللي وياها بيه أحمد عز. هذا المسلسل راح ينعرض لأول مرة على المنصات الرقمية، وهو من أضخم الإنتاجات العربية، يعني شغل عالمي! الفكرة لمستشار تركي آل الشيخ، والسيناريو والحوار لصلاح الجهيني، أما الإخراج فمهمة المخرج العالمي ستيفن هوبكنز. والنجوم اللي بيه مو قليلين، شوفوا هالأسماء: أحمد عز، أمينة خليل، بيدرو ألونسو، سامي الشيخ، توبا بويوكستون، مريم أوزرلي وبول أندرسون. فدوة لهالنجوم كلهم!.

مو بس هيچ، فيلمها «حدوتة» ينعرض حاليًا، واللي وياها بيه أحمد حلمي. الفيلم يحكي قصة رجال عمره أربعين سنة (يلعب دوره حلمي) فقد أهله وهو صغير وربته عائلة ثانية. الرجال يوكع بورطة جبيرة بعد ما ينسى المكان اللي خفى بيه شاهد مهم تم اختطافه، فيلجأ لأمينة خليل اللي تجسد شخصية أخصائية علاج بالتنويم المغناطيسي وطبيبة نفسية حتى تساعده يرجع ذاكرته ويفك عقد الطفولة، وكل هذا بإطار كوميدي وغموض. يالها من سالفة معقدة!

أما هناء الشوربجي، فمو بس ويا أمينة بـ«الخاطبة»، هي هم انضمت لأبطال مسلسل «عشماوي» اللي راح يجمعها بمحمد رمضان لرمضان 2027. هناء راح تلعب دور أم الفنانة يسرا اللوزي بالعمل، ويشارك بالبطولة إسعاد يونس وانتصار وعصام السقا. المسلسل من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج بيتر ميمي وإنتاج صادق الصباح، وراح ينعرض على قنوات MBC.

بالعافية على هالنجوم وهالشغل المضبوط، ونتمنى نشوف إبداعات أقوى وأقوى. شنو أكثر مسلسل منتظرين تشوفوه برمضان 2027؟