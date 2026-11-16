ثلاثة أفلام عربية سوت "جو" بمهرجان القاهرة: منة شلبي وأضواء بدر وفيلم عراقي يجنن!

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مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدورته الـ47، سوى "جو" مو عادي مساء الجمعة، لما عرض ثلاثة أفلام عربية مختلفة بتجربة سينمائية كل وحدة أحلى من الثانية! القعدة جمعت بين حكايات غربة، غموض وإثارة نفسية، وأساطير من بيئتنا العراقية، وهاي الأفلام عبرت عن تنوع السينما العربية اللي المهرجان يستضيفها.

"برلين": منة شلبي ويسرا اللوزي رجعوا يسوون "هوسة" سوا!

شوفوا هاي الخبطة القوية، العرض العالمي الأول لفيلم "برلين" كان حديث الكل بالمهرجان، مو بس علمود نجمات مصر منة شلبي ويسرا اللوزي، لا، لأن هذا الفيلم رجع يجمعهم بعد 15 سنة كاملة! آخر مرة شفناهن سوا كانت بفيلم "إذاعة حب" سنة 2011. يعني مهرجان القاهرة سوى "شغل" مرتب ورجعلنا ثنائي نحبه، بهاي المرة بتجربة مختلفة كلياً للمخرج أحمد عبد الله السيد.

قصة "برلين" تدور بيوم واحد بالعاصمة الألمانية، ولمن تكاطع مصائر ثلاث غرباء عرب بمواقف غريبة، يدفعهم هالشي ليواجهون ذكريات الماضي. الفيلم يجمع بين الدراما واللمسات السريالية، ويحجي عن شخصيات عايشة بعيد عن وطنها وتواجه أسئلة الهوية والانتماء. برلين هنا تتحول لمكان يكشف الأسرار والتوترات الشخصية. ويا منة ويسرا، يشارك بالبطولة محمد حاتم، فدوى عابد وحيدر حلو.

يسرا اللوزي قبل العرض حكت عن الفيلم وقالت إن "برلين" هو ثالث تعاون إلها ويه المخرج أحمد عبد الله السيد، وإن التصوير صار قبل سنتين، وفريق العمل ظلوا بألمانيا شهر ونص لشهرين. أكدت إن تجربتها ويه منة شلبي بيها خصوصية لأن صداقتهم قديمة، حتى لو بعاد عن الشاشة.

"جحيم العابرين": الإثارة السعودية توصل للقاهرة

وبتجربة مختلفة تماماً، النجمة السعودية أضواء بدر حضرت ضمن أبطال فيلم "جحيم العابرين". هذا الفيلم اللي أخرجته هناء العمير وانعرض لأول مرة عالمياً بمهرجان القاهرة، مبني على رواية الكاتب السعودي أسامة المسلم اللي تحمل نفس الاسم، وهدفه يحول أجواء الغموض والإثارة اللي بالرواية لفيلم سينمائي. وياها يشارك كوكبة من الممثلين السعوديين مثل باسل الصلي، محمد علي، شجاع نشاط وعزيز غرباوي.

الفيلم مو بس انعرض بالمهرجان، الجهة المنتجة أعلنت راح ينزل بدور السينما السعودية يوم 19 نوفمبر، وبعدين بأسواق عربية ثانية يوم 26 نوفمبر، ويوصل لدور العرض المصرية يوم 3 ديسمبر 2026. يعني مشاركته بالقاهرة محطة مهمة قبل لا يبدي رحلته التجارية.

أحداث الفيلم تبدي بموقف يبين عادي، لمن شابة تلكي رجال سيارته عطلانة بطريق جبلي معروف بحوادث الاختفاء والجرائم. يطلب منها توصله لأقرب محطة، وهنا تبدي رحلة ليلية تتحول تدريجياً لتجربة مليانة مخاطر وأحداث غامضة. الفيلم يعتمد على زيادة التوتر النفسي، ويستغل الطبيعة الجبلية والأجواء المظلمة حتى يصنع عالم بصري مختلف عن الدراما الاجتماعية والرومانسية التقليدية.

مشاركة هناء العمير مهمة لأن إلها تجارب سابقة بالسينما والدراما السعودية، مثل مسلسل "وساوس" اللي كان أول عمل سعودي أصلي على نتفليكس، وفازت بجائزة النخلة الذهبية عن فيلمها القصير "شكوى". وهسه بـ"جحيم العابرين" مستمرة بتقديم أعمال مميزة، بإنتاج استوديوهات MBC بالتعاون ويه أفلام للإنتاج، وكل مشاهده تصورت بالسعودية.

"البصير": من الأهوار العراقية للعالمية

أما التجربة الثالثة والأهم بالنسبة إلنا، فجت من العراق بفيلم "البصير" للمخرج العراقي السويسري علي طوفان الفتلاوي، اللي انعرض لأول مرة عالمياً بمسابقة "آفاق السينما العربية". هذا الفيلم راح ياخذ جمهورنا لعالم الأهوار العراقية الساحر، بحكاية تجمع بين الحب والأسطورة والتساؤلات الإنسانية. الفيلم إنتاج مشترك بين العراق وقطر وسويسرا، وبمشاركة كوكبة من الفنانين مثل أحمد مونيكا، سمية رحماني، زهرة غندور، عزيز خيون وعواطف نعيم.

قصة حب غامضة بين الحقيقة والأسطورة، تدور أحداثها حول المراكبي الأعمى أيوب، اللي عايش وسط المسطحات المائية الكبيرة بالأهوار. حياته تنقلب رأساً على عقب لمن يوكع بحب امرأة غامضة يعتقد إنها طلعت من جوه الماي. والناس اللي يمه يرفضون يصدقون بوجودها، وهو يلكى نفسه بوجه أسئلة معقدة عن الحقيقة والوهم والإيمان. يعني القصة تتحول من حكاية حب غريبة لرحلة تبحث بعلاقة الإنسان وي اللي يشوفه وي اللي يؤمن بيه. يعني فيلم "يخرّب"! شتكولون، يا فيلم تتمنون تشوفوه أول شي؟