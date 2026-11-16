محمد رمضان وصادق الصباح رجعوا سوا! والعشماوي بالطريق

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يعني ما صدگنا الأخبار الحلوة ترجع وتفتح النفس! محمد رمضان، اللي تعرفوه فناننا الما ينمل، استقبل المنتج اللبناني الكبير صادق الصباح بمصر. وهالزيارة مو أي لقاء عادي، هاي بيها ريحة شغل ثگيل ونجاح چبير جاي بالطريق!

الصباح زار مصر وتابع تصوير مسلسل "عشماوي" الرمضاني الجديد. وهالتعاون الجديد رجعلنا ذكريات "ابن حلال" اللي حقق نسب مشاهدة ضخمة برمضان 2014.

رمضان بنفسه رحب بالصباح بكلمات عن بلده الثاني مصر وعن تصوير مسلسله الثاني معه بعد "ابن حلال". وهاي الجملة بيها إشارة قوية إنه اكو كيمياء خاصة بيناتهم، والجمهور أكيد مشتاق لهالشي.

هو هم حچه وكال إنه يدري زين شلون الجمهور متعطش لعمل درامي يجمعهم من جديد. ووعد بمسلسل يلم شمل العائلة العربية كلها، من كل الطبقات والأعمار، كدام شاشة وحدة، وبي حماس وتشويق يطير العقل. يعني كلام رمضان هذا يخلي الواحد ينتظر على نار، وهو ختم منشوره بشعاره المعتاد.

مسلسل "عشماوي" راح يخلينا نعيش ويه شخصية "خليفة" اللي يجسدها رمضان، وهو منفذ أحكام إعدام يشتغل بمصلحة السجون. الرجال جانت حياته هادية وكلها استقرار ويه عائلته، بس فجأة كل شي يتغير رأسًا على عقب من بنته، اللي تلعب دورها جيسيكا حسام الدين، تتعرض لأزمة قوية. هنا خليفة راح يواجه أصعب اختبار ممكن يخطر على بال أحد، ويدخل بصراع إنساني وقانوني كلش قاسي ومؤثر.

رمضان ما ضيع وقت، وكبل نزل صور من كواليس التصوير علمود يسوي تشويق للناس ويخليهم يشوفون هيئة الشخصية. طلع بيها بشارب چبير وحالق راسه، ويا الصور نزل جمل وعبارات تأكد إن الجمهور راح يكون على موعد ويه عمل درامي بي جرعة مكثفة من الأحداث اللي تشد الأعصاب وتخليك كاعد على حافة الكرسي.

هسه شوفونا يا محمد رمضان، "عشماوي" هذا راح يكسر الدنيا لو بس كلام على ورق؟ كلنا ننتظر ونشوف، شنو رأيكم أنتوا؟