ترفيه

يابا على الأخبار الزينة! الفنان محمد شاهين مجهزنا مفاجأة جديدة، أغنية اسمها “زعلني” راح تنزل قريباً. وهي تجمعه بنخبة من أبرز صناع الموسيقى في الوطن العربي.

تخيلوا، الأغنية من ألحان الملحن الكبير عمرو مصطفى، والكلمات صاغها الشاعر مصطفى ناصر، والتوزيع الموسيقي بيد الموزع شريف مكاوي. يعني كل واحد فنان بمجاله، والمصدر يتحدث عن حالة من الترقب بين جمهوره بعد الإعلان عن قرب طرحها.

وهذا النشاط الفني يأتي بعد النجاح الذي حققه شاهين بمشاركته الأخيرة في الدورة الـ 34 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية. أحيا حفلاً طربياً مميزاً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وسط حضور جماهيري غفير. غنى من روائع كوكب الشرق أم كلثوم وألحان الموسيقار سيد مكاوي، إلى جانب مختارات من أشهر أغانيه الخاصة.

وقتها محمد شاهين وصف وكفته على مسرح الأوبرا بـ”وسام على صدره”، ووصفها بأنها محطة فارقة في مسيرته.