ترفيه

خبر يفر الراس نزل قبل يوم، الفنان علاء عرفة حسم مشاركته بمسلسل 'تمكين' اللي راح ينعرض بالسباق الرمضاني لسنة 2027. يعني تحضروا من هسه لدراما وطنية بيها تشويق مو طبيعي.

المسلسل هذا مو بس عادي، هذا أول مرة يجمع عرفة وي الفنان عمرو سعد، والمخرج محمد سامي. يعني كلش هواي وجوه قوية راح تشتغل سوا.

العمل مبني على قصص حقيقية وملفات صايرة بالواقع، ويحجي عن تضحيات الأبطال اللي يدافعون عن الوطن ويحافظون على أمان الناس واستقرارهم، وكل هذا بإطار يجمع بين الدراما الوطنية والتشويق القوي. المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة «سينرجي».

إضافة إلى عمرو سعد وياسمين صبري، المسلسل يضم كوكبة من النجوم: خالد الصاوي، أحمد رزق، أحمد زاهر، أحمد صلاح حسني، ماجد المصري، طارق لطفي، نيللي كريم، عصام عمر، كريم فهمي، كمال أبو رية، ريم سامي، إدوارد وفتوح أحمد. واويلي! هذا مو مسلسل، هذا مهرجان!

آخر أعمال علاء عرفة جان مسلسل 'ولد بنت شايب' اللي شارك بيه وي الفنان أشرف عبدالباقي، وانتصار وليلى أحمد زاهر، ونبيل عيسى ومروان المسلماني وفادى السيد، والعمل جان من تأليف محمد بركات وأحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار السيد عبدالنبي، وإخراج زينة عبدالباقي.

بعد كل هالأسامي الكبيرة، تتوقعون 'تمكين' راح يكسر الدنيا بـ 2027 لو مجرد حشد نجوم على الفاضي؟