ترفيه

ظهر راشد الماجد في فيديو متداول وهو يسوق سيارة ومعه شخصين. وسأله أحد مرافقيه عن آخر مرة قاد فيها السيارة داخل الرياض.

وجاء رده عفويًا، إذ قال إنه لم يقد السيارة في شوارع العاصمة منذ «مبطي»، مضيفًا «من أيام الشراع»، وهي عبارة أثارت تفاعلًا بين متابعي المقطع.

من الحجي اللي صار، مبين إن راشد الماجد ما كان كلش يعرف الطريق وين، وهذا اللي خلى صاحبه اللي وياه يطلب منه يوكف على صفحة حتى هو اللي يسوق بمكانه. فد موقف كلش طبيعي وحلو.

هذا المقطع صدك لفت الانتباه لجانب عفوي من شخصية راشد الماجد، بعيد عن الأجواء مال الحفلات والظهور الفني، خاصةً إن نزل بنفس الوقت اللي نشاطه الأخير بالرياض جان كلش قوي، وسوى حفلين ورى بعض بموسم الرياض، والجمهور جان كلش هواي.

يعني صدك الواحد يتفاجئ لما يشوف فنان بحجمه بهيج موقف عادي، بس بنفس الوقت هذا يخليه قريب من الكل. زين، برأيكم كم فنان بعد "من أيام الشراع" ما سايق سيارته؟