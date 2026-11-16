ترفيه

أغنية "سهلة الأذية" للنجمة اللبنانية إليسا اللي نزلتها ضمن ألبومها الأخير، صايرة حديث الكل ورا ما تخطت المليون ونص مشاهدة على اليوتيوب. الأغنية مو بس لحن وكلام، دي تجربة غنائية بيها مشاعر وتفاصيل إنسانية كلش هواية، خلت الجمهور يتفاعل وياها بقوة.

كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عبد السلام، سووا عمل فني مدهش يختلف عن اللي متعودين عليه. مدري شلون، بس أحمد حسن راؤول ضبطها كلش ويا إليسا! كأنما يعرف كلشي بداخلها وكلش فاهم طبيعة الإحساس اللي تقدمه، لهذا ما اكتفى يكتب أغنية عن الخذلان، لا، قدم قصة بيها المرأة تظهر بصورة قوية، مو ضعيفة.

مو ضعف، هاي قوة!

راؤول قدر يدخل عالم إليسا الغنائي بعمق ويقدم شخصية المرأة اللي قررت توقف تتحمل الأذى وتستعيد ثقتها بنفسها. بطلة الأغنية مو ذاك النموذج اللي يبقى أسير الحزن والكسرة، بالعكس، هاي المرأة تعرف زين شوكت تسامح وشوكت توقف العلاقة، وشوكت تتحول من شخص كله حب واهتمام إلى شخص يكدر يرحل بدون أي تردد. من بداية الأغنية، الكلمات توصل فكرة بيها جانبين مختلفين، مثل جملة: "أنا مش ضعيفة أنا ممكن أقلب واحدة تانية وأكون مخيفة".

الاستغناء: أقوى رد

الأغنية لا تتوقف عند الانتقام المباشر، بل تقدم معنى أعمق، والفكرة الأساسية: القوة الحقيقية مو بالرد على الإساءة أو الدخول بحرب جديدة، لا، القوة هي إنك تكدر تنهي العلاقة وتمحي الشخص اللي أذاك من حياتك كلها، بدون ما تنطيه فرصة ثانية يرجع يأثر عليك. هذا هو أرقى أنواع الانتقام، الاستغناء عنه بالكامل.

الغلطة الكبيرة؟ الاستهانة بيها!

بجزء ثاني من الأغنية يظهر أن الطرف الثاني متعود على وجودها ويعتبر حبها أمر مضمون، وما استوعب إن الاستهانة بيها راح تدفعها ترحل بنهاية المطاف. والمشكلة بشخصية الطرف الآخر اللي يمكن كان يعتقد إن بطلة الأغنية راح تبقى موجودة مهما صار، وإنها ما راح تكدر تبتعد عنه.

بس النهاية مختلفة تماماً: هنا تعلن إنها تجاوزت مرحلة الخوف من الفقدان، وصارت مستعدة تنهي العلاقة بدون أي تردد أو رجعة. الكلمات اللي كتبها أحمد حسن راؤول بـ"سهلة الأذية" قدمت فكرة نفسية وإنسانية بلغة بسيطة وقريبة من الجمهور، بدون ما يلجأ لتعبيرات معقدة. الأغنية تعالج إحساس يمر بي هواي ناس بالعلاقات العاطفية، وهو التحول من التمسك الشديد بالشخص اللي نحبه إلى مرحلة نكتشف بيها إن الابتعاد صار ضرورة. إليسا بفضل راؤول، ما ظهرت كمرأة حزينة بس تشكي، بل كمرأة قوية جريئة وواثقة بنفسها،

فعلاً "سهلة الأذية" مو مجرد أغنية عن الانتقام، لا، هاي حكاية كل امرأة اكتشفت قوتها الحقيقية تكمن بالاستغناء، وإن الرحيل أحيانًا يكون أقوى رد على اللي اعتقد إن وجودها بحياته أمر مضمون. زين، بعد كل هذا، برايكم يا جملة بالأغنية "كفخت" الطرف الثاني أكثر شي؟