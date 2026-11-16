أحمد زاهر طب وين الـ Popcorn؟ صور جديدة من كواليس "تمكين" ويا صاحبه محمد سامي!

ترفيه

أحمد زاهر، النجم اللي ما يهدأ، شارك متابعيه صور من أول يوم تصوير لمسلسله الجديد "تمكين". والصور هاي مو أي صور، بيها صديق عمره ومخرجه المفضل، محمد سامي! وكتب معلقاً: "دعواتكم لينا بالنجاح والتوفيق".

بس تعالوا هنا، شنو سالفة "تمكين"؟ المسلسل هذا من نوع "دراما الوعي"، يعني الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعمل خلال السنوات الأخيرة على تقديم أعمال تستهدف توثيق المحطات الفارقة في التاريخ وتسليط الضوء على الأحداث والقضايا المهمة، إلى جانب تصحيح الأفكار والسرديات المغلوطة. يا ستار، شكلها دراما بيها هواية عمق، الله يعين اللي حيشوفها!

المفاجأة الأكبر؟ الكاست مال المسلسل، قائمة طويلة عريضة من النجوم! يعني عدنا عمرو سعد وياسمين صبري، وميرفت أمين، وخالد الصاوي، وأحمد زاهر نفسه، وريم سامي، وكمال أبو رية، وأشرف زكي، ومنة فضالي، ونشوى مصطفى، وإيهاب فهمي، وعماد زيادة، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، ومجدي بدر، وعلاء عرفة، وغيرهم كومة. يعني لو بس كل واحد منهم يطلع خمس دقايق بالمسلسل، شكد حتطول الحلقة؟!

ومحمد سامي مو بس مخرج، لا عيني! هو نفسه ديتولى التأليف والإخراج سوا، بمشاركة أحمد حلبة ومحمود فوزي بالكتابة. حتى خالد صلاح، الكاتب الصحفي، مشارك بالبحث والتطوير وكتابة الحوار، يعني الموضوع مو هين أبد. شكلهم مقررين يسوون عمل موثق ومدروس صح. يلا ننتظر ونشوف هذا التركيز كله شنو راح يطلع لنا.

شنو رأيكم، تتوقعون حيكون مسلسل السنة لو بس حنحتار نحسب عدد الممثلين بيه؟