ياسمينا العبد وسوسن بدر: مقارنة تاريخية ورد "لافتاً"!

ترفيه

ياسمينا العبد، الممثلة المصرية الشابة سولفت هواية تفاصيل بمناسبة العرض الخاص لفلمها الجديد "كان على البال". كشفت عن الأسباب اللي خلتها توافق على هالتجربة السينمائية الجديدة، وگالت عن كواليس التصوير الصعبة بالأقصر وارتفاع درجات الحرارة، وتحدثت عن تجربة استثنائية خاضتها خلال العمل.

وبعد، مو بس تمثيل! ياسمينا تطرقت همين للأغنية اللي جمعتها بالفنان العملاق تامر حسني بالفلم، وكشفت عن كواليس هالأغنية والجهة اللي اقترحتها، وأشارت إلى علاقتها بالموسيقى والغناء من طفولتها، وعلّقت على احتمال أن تشهد الفترة المقبلة اهتماماً أكبر بهذا الجانب من مسيرتها. يعني، إذا صوتها حلو مثل تمثيلها، ليش لأ ما نشوفها مطربة كبيرة؟!

وغير هاي السوالف الفنية، همين كشفت عن موقف صار وياها ويا الممثلة القديرة منى زكي بمهرجان الجونة، وعن رأيها فيها.

بس الشي اللي شد الانتباه الكل هو رد ياسمينا العبد على المقارنة اللي صارت بينها وبين الممثلة سوسن بدر، وتحديداً بتجسيد الشخصيات التاريخية. وجاء ردها لافتاً في هذا السياق. يا ترى شنو قالت بالضبط وشنو جان موقفها؟ وهل هي تشوف نفسها منافسة قوية لسوسن بدر بهاي الأدوار المعقدة والتاريخية؟ إحنا كلش فضوليين نعرف!