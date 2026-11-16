فيفي عبده وطارق لطفي وغادة عادل: ثلاثي رمضان 2027 وصل!

ترفيه

كلنا ندري رمضان 2027 بعده بعيد، بس الأخبار الحلوة عن مسلسلاته بلشت تبين من هسه! فيفي عبده، أي نعم، الملكة بنفسها، وقعت رسمياً على مشاركتها ببطولة مسلسل «بعد منتصف الليل» اللي راح ينعرض برمضان 2027. المسلسل هذا، اللي هو من الأعمال القصيرة وعدد حلقاته 15 حلقة، راح يجمعها ويا النجمين طارق لطفي وغادة عادل.

فيفي عبده صرحت عن مشاريعها الجديدة وكالت: «أستعد في الوقت الحالي لتصوير مسلسل بعد منتصف الليل مع طارق لطفي وغادة عادل، وأحسم قراري من برنامج المقالب خلال أيام». كلنا نتمنى يكون قرارها يجنن مثل اختياراتها.

مسلسل «بعد منتصف الليل» هو عمل اجتماعي تشويقي، يعني أكيد راح يخلينا على أعصابنا من أول حلقة لآخرها. طارق لطفي وغادة عادل راح يمثلون دور زوجين يمرون بمشاكل وأزمات كلش هواية ومفاجآت محد يتوقعها. وياهم بالبطولة راح نشوف أحمد رزق اللي انضم للقائمة قبل فترة. المسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد جوبة، وإنتاج أحمد الجنايني.

بصراحة، لمة طارق لطفي وغادة عادل مرة ثانية هي أهم شي، ذولي الثنائي منتظرينهم من سنين طويلة. آخر مرة اجتمعوا بيها كانت بفيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» سنة 1998، ويا محمد هنيدي ومنى زكي وأحمد السقا وهاني رمزي، يعني تدرون شكد صار؟! أخيراً راح نشوفهم سوة بمسلسل درامي.

على سيرة غادة عادل، هي همين وقعت عقد بطولة مسلسل ثاني اسمه «العبارة»، وهذا كان المفروض يشاركها بيه إياد نصار، بس اعتذر لأن جان عنده تصوير أكثر من عمل بوقت واحد. قصة المسلسل تدور حول عبارة تغرق بالبحر الأحمر، والركاب يواجهون مصير مجهول ورحلة نجاة كلش صعبة. المسلسل من إنتاج منصة «شاشا» الكويتية، وإخراج محمد سلامة، ويشارك ويا غادة عادل براء العالم، في فؤاد، سارة طيبة، ونايف الظفيري.

لا ننسى فيفي عبده بآخر رمضان 2026 ظهرت ببرنامج «ألف ليلة» على قناة MBC مصر، وهو برنامج كوميدي استضافت بيه هواية نجوم. أما هي وطارق لطفي، فاجتمعوا قبلها برمضان 2025 بمسلسل «العتاولة 2» اللي سووا بيه نجاح مو طبيعي! العمل جان شعبي، وشاركوا بيه وياهم أحمد السقا، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، ومصطفى أبو سريع. يعني هذا الثلاثي مال فيفي وطارق وغادة راح يسوون رمضان 2027 مكسر الدنيا. شنو رأيكم بهل كاست الرهيب؟