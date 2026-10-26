Lala Karmela bikin kelas nulis lagu khusus musisi senior, manis banget!

Hiburan

Lala Karmela baru saja meluncurkan program kelas menulis lagu yang targetnya unik banget: khusus buat penyanyi dan musisi lanjut usia berusia 55 tahun ke atas. Kabar ini dibagikan lewat akun Instagram resminya pada Sabtu, 24 Oktober 2026, dan langsung menarik perhatian netizen.

Idenya muncul karena Lala sering ketemu musisi senior yang semangat berkaryanya masih membara, tapi sayangnya jarang ada wadah buat menuangkan pengalaman hidup mereka jadi sebuah lagu. Lala merasa banyak bapak-ibu musisi hebat yang punya segudang cerita perjalanan hidup, tapi tidak ada tempat untuk menyusunnya jadi karya musik.

Nah, di kelas ini, para peserta bakal dibantu buat mengubah kenangan dan cerita hidup mereka menjadi lirik serta melodi sederhana. Jadi, nggak perlu pusing sama teknik musik yang rumit, yang penting ceritanya tersampaikan. Jujur, ini inisiatif yang keren banget karena memberi ruang bagi para musisi senior.

Kelas ini bakal diadakan secara tatap muka di Jakarta setiap akhir pekan mulai awal November 2026. Untuk tahap awal, kuotanya dibatasi cuma buat 70 peserta saja. Biar makin seru, Lala juga bakal mengundang beberapa musisi senior ternama untuk jadi pengajar tamu, termasuk Keenan Nasution dan Ruth Sahanaya.

Kebayang nggak sih gimana serunya belajar nulis lagu bareng legenda musik Indonesia sambil nostalgia? Semoga banyak musisi senior yang terbantu buat ngeluarin karya-karya terpendam mereka!