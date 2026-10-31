आमिर खान और गौरी स्प्रैट का पहला करवाचौथ, कुर्ता-चप्पल में दिखे एक्टर

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आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने शादी के बाद अपना पहला करवाचौथ बड़े धूमधाम से मनाया। गुरुवार, 29 अक्टूबर को हुई इस सेलिब्रेशन के लिए ये कपल अनिल कपूर और सुनीता कपूर के घर पहुंचा। वैसे भी बॉलीवुड में सुनीता कपूर के घर की करवाचौथ पार्टी एक परंपरा सी बन गई है, जहां हर साल सितारे सज-धजकर पहुंचते हैं। इस साल भी शिल्पा शेट्टी और मीरा राजपूत जैसी कई हस्तियां यहां नज़र आईं।

गौरी स्प्रैट अपने पहले करवाचौथ पर पर्पल शरारा में बेहद खूबसूरत लग रही थीं। हाथ में पोटली बैग, और पूरा लुक एकदम परफेक्ट। लेकिन मिस्टर परफेक्शनिस्ट खुद किस लुक में आए, ये जानकर आप भी चौंक जाएंगे! आमिर खान ने इस खास मौके पर एक प्रिंटेड कुर्ता, हैरम पैंट्स और सिर्फ चप्पल पहनी थी। अब बताओ, एक तरफ पत्नी इतनी तैयार, दूसरी तरफ खुद इतने सिंपल!

दोनों को अनिल कपूर के घर के बाहर एक-दूसरे का हाथ थामे स्पॉट किया गया। पैप्स को उन्होंने साथ में पोज़ भी दिए और उनका अभिवादन करके आगे बढ़ गए। फैंस तो उनकी केमिस्ट्री और प्यार देखकर गदगद हो गए! सबका यही कहना था कि दोनों का ये 'सिंपल अंदाज' ही उन्हें सबसे प्यारा लगा। शादी के बाद गौरी का ये पहला करवाचौथ था, तो भला इतना प्यार तो बनता है!

आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने इसी साल जुलाई में शादी की थी। ये आमिर की तीसरी शादी है, जिसकी चर्चा पूरे बॉलीवुड में रही थी। उनकी शादी एक प्राइवेट सेरेमनी में हुई थी, जिसमें सिर्फ परिवार और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे। करीब दो साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद आमिर ने अपने 60वें जन्मदिन पर फैंस को गौरी से मिलवाया था, जिसके बाद उन्होंने शादी कर ली। अब ये बताओ, आमिर का ये सुपर-सिंपल लुक तुम्हें कैसा लगा? परफेक्शनिस्ट का ये स्टाइल दिल जीत गया या थोड़ी और तैयारी की उम्मीद थी?