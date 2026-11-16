Miro Bilan je MVP 7. kola EuroCupa, pokazao tko je gazda na terenu!

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Hrvatski centar Miro Bilan (37) proglašen je najkorisnijim igračem (MVP) 7. kola BKT EuroCup regularne sezone 2026./27. Ovo priznanje službeno je potvrđeno u petak, nakon što je Bilan predvodio svoju momčad, Maxima Romu, do uvjerljive gostujuće pobjede nad Skylinersima. Njegov indeks korisnosti (PIR) od 34 bio je najveći među svim igračima koji su bili na parketu od utorka do četvrtka.

Miro Bilan bio je član druge najbolje petorke EuroCupa u sezoni 2018./19. Svojom je igrom pomogao Maxima Romi do pobjede i postao prvi igrač tog kluba koji je dobio tjednu EuroCup nagradu.

U ovom susretu koji je obilježio 7. kolo, Bilan je odigrao možda i svoju najbolju utakmicu u šest sezona koliko nastupa u EuroCupu. Bio je nezaustavljiv, upisavši 17 poena, 13 skokova, 5 asistencija i 2 ukradene lopte. Posebno su impresivni bili njegovi osobni rekordi u skokovima, asistencijama i samom indeksu korisnosti. Iz igre je šutirao sa solidnih sedam od jedanaest, a s linije slobodnih bacanja tri od četiri, pokazujući izuzetnu efikasnost. Maxima Roma je na gostovanju u Frankfurtu s lakoćom savladala Skylinerse rezultatom 89-113.

Top izvedbe 7. kola

Ipak, Bilan nije bio jedini koji je blistao. Dani Diez iz Recoletas Salud San Pablo Burgosa ostvario je drugi najveći PIR kola, s osobnim rekordom od 30, unatoč porazu svoje momčadi 88-80 od Le Mans Sarthe Basketa. Diez je u toj utakmici postigao rekordnih 18 poena, šutirajući dva od četiri za dva poena, tri od pet za tri poena i pet od šest s linije slobodnih bacanja. Tome je dodao i rekordnih 12 skokova, jednu asistenciju i jednu ukradenu loptu, uz četiri iznuđena prekršaja. Prava svestrana izvedba unatoč gorkom okusu poraza.

Mladi Urban Kroflic (20) iz Cedevita Olimpije Ljubljana, u tek šestoj utakmici u EuroCupu, postigao je PIR od 27, a da pritom nije promašio nijedan šut iz igre. S osobnih 18 poena, četiri skoka, četiri asistencije i tri ukradene lopte, uz četiri iznuđena prekršaja i bez ijedne izgubljene lopte, Kroflic je bio nezaustavljiv u pobjedi svoje ekipe 71-88 nad Rostock Seawolvesima. Njegova efikasnost je zaista za pamćenje.

Među ostalim igračima koji su se istaknuli su Terrell Carter iz Tofas Burse s PIR-om od 26 (18 poena, 10 skokova) u pobjedi nad Dolomiti Energia Trentom, te Jerrick Harding iz Turk Telekom Ankare s PIR-om od 25 (24 poena, pet skokova, tri asistencije) u trijumfu nad U-BT Cluj-Napocom. Judah Mintz iz Skylinersa, unatoč porazu od Maxima Rome, postigao je 23 poena i iznudio 10 prekršaja, što je pokazatelj njegove napadačke opasnosti.

Statistika ne laže: Tko je dominirao terenom?

Kad je riječ o poenima, Chase Audige iz Burgosa bio je apsolutni top strijelac 7. kola s impresivnih 26 poena. Zanimljivo je da je Cedi Osman iz PAOK-a, unatoč tome što je trenutno izvan stroja zbog operacije koljena, i dalje vodeći strijelac cijelog natjecanja s prosjekom od 22.2 poena po utakmici.

Čarobni broj za skokove u ovom kolu bio je 13, koliko su ih skupili i naš MVP Miro Bilan i Isaiah Bigelow iz Trenta. Jeremiah Robinson-Earl iz Aris Thessalonikija drži vrh sezonske ljestvice skakača s 8.6 skokova po utakmici, dok je Bigelow deseti s 6.6 skokova. U kategoriji asistencija, Dogus Ozdemiroglu iz Turk Telekoma bio je kralj dodavanja s 11 asistencija, dok Nick Calathes iz PAOK-a predvodi EuroCup s prosjekom od 7.0 asistencija po utakmici.

Jaleen Smith iz Hapoel Midtown Jeruzalema s pet ukradenih lopti bio je najbolji u 7. kolu u tom segmentu. Ozdemiroglu, prošlosezonski lider u ukradenim loptama, ponovno sjedi na vrhu sezonske ljestvice s 3.0 ukradene lopte po utakmici. Na obrambenom kraju terena, Kostas Antetokounmpo iz Arisa blokirao je tri šuta, pokazujući svoju dominaciju pod košem. Race Thompson iz Skyliners Frankfurta je vodeći bloker natjecanja s 1.8 blokada po utakmici.

Sedmorica veličanstvenih s "double-double" učinkom

Sedam je igrača u 7. kolu zabilježilo double-double učinak. Uz već spomenute Bilana, Dieza i Cartera, tu su se našli i Ozdemiroglu (11 poena, 11 asistencija), Bigelow (20 poena, 13 skokova), Uros Plavšić iz U-BT Cluj-Napoca (15 poena, 10 skokova) te Trey Woodbury iz Cosea JL Bourg-en-Bressea (15 poena, 10 skokova). Ovo pokazuje da je kolo bilo prepuno vrhunskih individualnih izvedbi na obje strane terena.

Miro Bilan je još jednom pokazao da su godine samo broj, dokazavši svoju dominaciju na terenu i postavši heroj 7. kola EuroCupa. Tko bi rekao da je s 37 godina još uvijek u top formi i postavlja rekorde?