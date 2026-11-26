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Ako si u utorak navečer, 24. studenog, tražio utjehu u daljinskom, evo kratkog podsjetnika što si propustio ili gledao! Domaći kanali servirali su miks svega i svačega, od informativnih emisija do avanturističkih realityja.

Na HRT-u 1 večer je počela s nezaobilaznom „Potjerom“, nakon koje je uslijedio „Dnevnik 2“, pa onda dokumentarac „Njuške s diplomom 2“. Večer je zaključilo „Otvoreno“ s aktualnim temama dana.

HRT 2 je krenuo malo edukativnije s „Glasom domovine“ i „Svjetskim biserima“, a nakon toga nas je čekao dokumentarac „Otkrivanje: Fuzija – Energija budućnosti“. Vrhunac večeri definitivno je bila svečana dodjela Nagrade hrvatskog glumišta. Koliko nas se sjetilo da je to uopće bilo? Kasnije navečer, za ljubitelje drame, uslijedila je serija „S obje strane zakona“.

RTL je, kao i obično, imao svoj hit-serijal „Divlje pčele“, a onda je došao dio koji nas zanima – „Asia Express: Zmajeva ruta“. Znači, prava avantura, drama, svađe i znojenje na drugom kraju svijeta. A za one koji su ostali budni do kasno, bili su tu „Transformeri“.

Na Novoj TV standardni „Dnevnik Nove TV“ pa popularni „Kumovi“ – tko je koga prokazao i tko s kim muti, to nas uvijek zanima. Večer je zasladio kulinarski spektakl „Masterchef“, gdje smo vjerojatno kolektivno slinili nad ekranom i komentirali tko je bolje narezao luk.

RTL 2 se držao krimi-serija s „Djevojkama na zadatku“ i „Zločinačkim umovima“, što je idealno za one koji vole rješavati misterije iz udobnosti kauča. A tko nije ostao budan za vječne klasike – „Prijatelje“ i „Teoriju velikog praska“? Ovi likovi su nam valjda u DNA.

Doma TV je bila kraljica krimi-maratona s „Navy CIS“, „FBI: Najtraženiji“ i „Zakon i red: Odjel za žrtve“. Baš ono što ti treba kad ti treba neka napetost, a ne želiš razmišljati o vlastitom životu.

Filmski dio ponude bio je raznolik. Od legendarne komedije „Kolačić sudbine“ Billyja Wildera, preko „Transformera“ i britanskog akcijskog trilera „Gospoda“ Guya Ritchieja, pa sve do klasika „Kad jaganjci utihnu“. Posebno zanimljiv bio je triler „Milijun pratilaca“ – aktualna tema o opasnostima internetske slave, znamo da je to itekako relevantno.

Kakva je bila tvoja ocjena prošlog utorka? Javio si se iz 'kome' nakon 'Masterchefa' ili te 'Asia Express' držao budnim do jutra?