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Miroslav Škoro, jedan od najpopularnijih hrvatskih kantautora, nakon punih 12 godina napokon objavio je novi studijski album pod nazivom 'Vrijedilo je'. Kako bi obilježio kraj 2026. godine, popularni glazbenik planira veliki koncert u zagrebačkoj Areni koji će se održati u subotu, 19. prosinca. To će biti njegov povratak u najveću hrvatsku dvoranu koju je prije dvije godine uspio ispuniti do posljednjeg mjesta.

Obiteljski duo na pozornici

Posebno značajan trenutak ovog povratka je ponovno okupljanje Miroslava i njegovog sina Matije na sceni. Njihova zajednička glazbena priča u Areni započela je još 2009. godine, kada je tada četrnaestogodišnji Matija prvi put zasvirao s ocem. Danas, nakon 17 godina, oni ne dijele samo pozornicu, već su zajednički potpisali brojne pjesme.

Miroslav priznaje da vrijeme leti, pogotovo kada gleda vlastitu djecu, te ističe kako je lijepo imati sina u bendu. Ipak, uz humor napominje da Matija vjerojatno jedini ne treba hrabrosti kako bi mu iskreno rekao ako nešto nije dobro otpjevao. Iako na sceni djeluju kao kolege glazbenici, Škoro priznaje da ponekad prevladaju očinske emocije, pa se dogodi da sina pogleda usred pjesme i na trenutak zaboravi gdje se nalazi. Tu ljubav prema glazbi koju dijeli s vlastitim djetetom opisuje kao nešto na čemu je posebno zahvalan.

Detalji novog albuma 'Vrijedilo je'

Rezultat tog zajedničkog rada otca i sina nalazi se na desetom studijskom albumu 'Vrijedilo je'. Riječ je o dvostrukom izdanju koje donosi ukupno 23 pjesme. Među njima se ističu tri do sada neobjavljene skladbe: Bilo je i boljih dana, 'Odavde do tamo' i Ej, da lagat znam, na kojima je Matija sudjelovao kao autor glazbe ili aranžer.

Uz nove pjesme, albumu su se pridružile i one koje publika dobro pozna, poput 'Moje Slavonke', 'Baje', 'Zlatne strune', 'Leti, sokole' i 'Laži, Mare'. Škoro objašnjava da, iako nije objavio album 12 godina, to ne znači da nije pisao pjesme. To uspoređuje s načinom na koji Slavonci pripremaju gozbu, gdje se uvijek nađe još nešto što bi se moglo staviti na stol, što je na kraju rezultiralo s 23 pjesme. Posebno ga veseli što album sadrži dosta Matijinih glazbenih rukopisa, jer smatra da je predivno prenijeti ljubav prema glazbi djeci, ali i naučiti nešto od njih.

Slatke muke oko repertoara

Najveći izazov za Miroslava trenutno je sastaviti repertoar za koncert u Areni nakon četiri desetljeća glazbenog stvaralaštva. Priznaje da mu je to prava 'slatka muka' jer uvijek postoji rizik da izostavi neku pjesmu koju netko želi čuti. Šalio se kako bi, kada bi otpjevao sve željene pjesme, koncert trajao do jutra, pa bi na kraju u Areni i doručkovali.

Osim pjesama s novog albuma, na repertoaru će se naći i nezaobilazni hitovi poput 'Mate', 'Sude mi', 'Svetinje', 'Milo moje', 'Moje Juliške', Ne dirajte mi ravnicu i Sve poštivam, svoje uživam. Uz koncert, Škoro planira najaviti i novu koncertnu turneju.

Blagdanska atmosfera i obiteljsko okupljanje

Termin koncerta, koji je svega nekoliko dana uoči Božića, daje događaju posebnu draž. Škoro priznaje da mu se s godinama promijenila percepcija blagdana. Dok se nekada veselio onome što će pronaći ispod bora, danas se više veseli ljudima koji će sjediti oko stola. Smatra da čovjeku s vremenom treba sve manje stvari i sve više vremena s dragim ljudima. Želi da večer u Areni bude poput jednog velikog obiteljskog okupljanja, samo s nešto većim dnevnim boravkom.

Ulaznice za koncert 19. prosinca dostupne su putem sustava Eventim, a album 'Vrijedilo je' već se može pronaći u prodaji i na digitalnim platformama.