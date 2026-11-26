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Six Pack vraća se u zagrebački Vintage Industrial Bar u petak, 26. veljače 2027., kako bi proslavili 30 godina od izlaska albuma „Fabrička greška“. Ovaj album, objavljen 1997. godine, zauzima posebno mjesto u njihovoj diskografiji i povijesti regionalnog punk rocka.

Veliku obljetnicu bend iz Smederevske Palanke obilježit će koncertom i novim diskografskim izdanjima. „Fabrička greška“ dobiva novo ruho u izdanju Dostave zvuka – remaster koji je potpisao Leonard Klaić bit će dostupan na streaming servisima i kao posebno vinilno izdanje u boji.

To nije jedino iznenađenje za fanove. Mascom će izdati i koncertni album na vinilu, snimljen upravo u Vintage Industrial Baru 28. veljače 2025. godine, kada je bend s publikom slavio 30 godina postojanja. Dvije godine nakon tog događaja, Six Pack se vraća na isto mjesto, ali ovaj put zbog jednog od svojih najvažnijih studijskih izdanja.

Večer će otvoriti Šiza, koprivnički garažni punk rock dvojac poznat po sirovom zvuku basa i bubnja te izravnim tekstovima. Njihov energični nastup bit će uvod u večer posvećenu susretu različitih generacija regionalne nezavisne glazbene scene.

Ulaznice za koncert 26. veljače 2027. trenutno su u prodaji u Dirty Old Shopu u Tratinskoj 34 te online putem sustava Entrio. Tko je već zaboravio taj zvuk, vrijeme je za osvježavanje Playliste prije veljače.