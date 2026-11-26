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MasterChef kuhinja opet je bila poprište drame, ali i kulinarskog genija! Napeta borba za zlatnu karticu imuniteta završila je, a pobjednik je Miro Gudelj Marjanović. On je u zahtjevnom izazovu chefa Stjepana Vukadina pomelo konkurenciju – Franku i Juana – i tako osigurao svoje mjesto među devet najboljih kandidata.

Troje kandidata prošlo je kroz čak tri faze testiranja koje su imale sve samo ne opuštenu atmosferu. Prvo su imali samo 30 sekundi da prouče Stjepanovo jelo i prepoznaju sve njegove sastojke. Juan i Franka su tu skupili po pet bodova, dok je Miro bio malo skromniji s dva boda. Stjepan je otkrio da je na tanjuru buzara, ali ne ona obična. „Kod nas u Dalmaciji buzara se radi ili od školjkaša ili od rakova. Ovdje imamo kombinaciju. Od porodice rakova tu imamo kozice i plavi rak te jakobovu kapicu. Napravili smo buzaru od jakobovih kapica, kozica i sve smo to samljeli u pastu. Preko toga je očišćeni rak koji je tostiran na tavi. Preko njega su pečene jakobove kapice, a na tome je aioli te sa strani prženi njoki od sipinog crnila“, pojasnio je chef Vukadin, nimalo ne štedeći kandidate.

U drugoj fazi cilj je bio replicirati izgled tanjura, a tu je Juan bio najuspješniji i dobio je malu prednost. No, prava borba tek je slijedila u završnoj fazi. Kandidati su imali 50 minuta da pripreme cijelo Stjepanovo jelo, uključujući i nimalo jednostavno čišćenje plavog raka. Miro je bio oduševljen mentorovim jelom: „Show program. Najbolji tanjur koji sam probao. Stvarno, Stipe, svaka čast!“

Ipak, replike su te koje su se brojale. Nakon kušanja, Stjepan je odmah isključio Juana iz utrke za karticu. Ostali su Franka i Miro, čija su jela bila „izvrsno balansirana“, kako je Stjepan komentirao. No, jedan je detalj presudio: „Oba tanjura su jako dobra, no na jednom fali jedna komponenta.“ Franka je zaboravila na plavog raka (ojoj!), dok je Miro uspješno pripremio sve komponente i tako prvi put uzeo zlatnu karticu imuniteta.

„Kartica je u mom džepu, spremite se, teško će doći u nečije druge ruke“, poručio je pobjednički Miro. Njegova pobjeda znači sigurnost u nastavku Stjepanova ciklusa i direktnu ulaznicu među top devet MasterChef kandidata. Ma tko ga sada može zaustaviti, pitamo se?!