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Marco Cuccurin u novom videu na Instagramu otkrio je kako se osjeća otkako je ponovno progovorio o bolnim ranama iz prošlosti. Priznao je da mu posljednjih tjedana nije lako te da se našao u situaciji u kojoj više ne zna kakav bi sadržaj trebao dijeliti na svojim društvenim mrežama.

Bit ću najiskreniji s vama. Prava istina je da već dva tjedna, otkad sam ispričao priču o svojoj mami i što je zadesilo našu obitelj, ne znam više koji je pravi put, priznao je Marco. Iako se u međuvremenu posvetio treninzima, druženju s prijateljima i snimanju nove pjesme s kojom se nada nastupiti na Dori, otkrio je da je zbog svega što trenutno proživljava potražio i stručnu pomoć.

Sada redovno ide na psihoterapiju jer ne može riješiti sve stvari u glavi, za što kaže da je jednostavno retraumatiziran. Ispričao je kako je ponovno izvadio stare papire obdukcije svoje majke i otpusna pisma iz bolnice, skinuo s njih prašinu te pozvao odvjetnika.

Marco želi iskoristiti svoj utjecaj u javnosti kako bi pridonio promjenama u društvu, naglašavajući da se ovo sve ne odnosi samo na njegovu priču. Istaknuo je da se želi boriti za Hrvatsku i za nešto bolje te da ne želi da njegov glas kao javne osobe bude isključivo za reklame ili sadržaj o tome kako je veseo i sretan, iako priznaje da ima lijepih stvari.

U opisu ispod videa objasnio je da ne želi da njegove platforme postanu isključivo mjesto oglašavanja, već želi prenositi važne poruke. Navodi da voli svoj posao i strastveno ga radi, ali želi da videići i glazba ubuduće pričaju priče i imaju neke poruke.

a također je otkrio kako ga je malo razočarao odaziv građana na glavnom zagrebačkom trgu povodom smrti Kristiana Josipa Periša. Smatra da je brojka na trgu bila premala i poziva ljude da se probude jer je to samo jedan od tisuću problema koji svakoga dana more u ovoj zemlji.

Sredinom studenoga, potaknut slučajem Kristiana Josipa Periša, Marco je prekinuo petogodišnju šutnju i iznio detalje o smrti svoje majke Sanje, koja je 15. kolovoza 2021. godine preminula nakon liječenja u Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan u Zagrebu.