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Pjevačica Andrea Šušnjara prvi put je javno progovorila o zdravstvenim problemima koji su joj obilježili prošlo ljeto, tijekom kojeg je gotovo svakodnevno posjećivala bolnicu. Unatoč brojnim pregledima i operacijama, Andrea je nastavila s nastupima, a srećom, zdravstveni problemi su sada iza nje.

Nije željela ranije izlaziti u javnost s detaljima jer, kako kaže, „nije bilo ništa strašno“. Ipak, priznala je da je ljetne mjesece provela balansirajući između vikend nastupa i svih liječničkih pregleda te operacija koje je imala. Nevjerojatno je da nijedan projekt nije patio. „Preko dana su me viđali kod liječnika, a navečer na pozornici“, ispričala je.

Upravo u tom burnom razdoblju, 39-godišnjoj Splićanki je stigla demo snimka njezine nove pjesme „Lista čekanja“, čiji je autor Natko Smoljan. Zanimljivo je da joj je pjesma došla dok je čekala na liječnički pregled. Čekaonica je bila puna, pa ju nije mogla odmah poslušati, no kad ju je pustila kod kuće, nije mogla vjerovati. „Tekst je točno opisao situaciju u kojoj sam bila prošlog ljeta, kao da je netko skrivenom kamerom snimao što mi je u glavi“, otkrila je Andrea, dodavši da su je i prijateljice pitale je li ona napisala tekst.

Najveća podrška u svemu bio joj je njezin tri godine mlađi partner, koji se zbog nje preselio iz Njemačke u Split. Preseljenje, kaže, uopće nisu planirali. On je prošlo ljeto došao kod nje u stan na Žnjanu na nekoliko dana i jednostavno ostao. „Stigao je na nekoliko dana, a ja sam mu govorila da ostane još malo i na kraju se nikad nije iselio. Bilo je vrlo jednostavno“, objasnila je Šušnjara.

Prije nego što su započeli vezu, bili su prijatelji. Andrea je priznala da je za svakog dečka mislila da je „onaj pravi“ te da nikada nije bila za lude avanture, već voli duge i ozbiljne veze. Njezin se sadašnji partner pojavio u trenutku kad je odustala od traženja ljubavi, pa se sve dogodilo spontano. Ponekad ti sve u životu sjedne na mjesto baš kad najmanje očekuješ, zar ne?