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Pripremite kalendare i glasnice jer nas čeka spektakl! Boris Novković, ime koje je sinonim za neke od najljepših domaćih balada i pop-rock himni, najavio je veliki slavljenički koncert u Areni Zagreb. Datum koji morate zaokružiti je 29. svibnja 2027., kada će Boris obilježiti impresivnih 40 godina na glazbenoj sceni.

Boris Novković je ime koje već desetljećima žari i pali hrvatskom, ali i regionalnom glazbenom scenom, a njegova priča započela je davne 1986. godine. Debitantski album „Kuda idu izgubljene djevojke“ i kultni hit „Tamara“ odmah su ga katapultirali među zvijezde, a ono što je uslijedilo jedna je od najdugovječnijih i najuspješnijih kantautorskih priča kod nas. Neupitno je da je Boris stvorio opus s kojim su rasle generacije, a njegove pjesme su i danas na playlistama.

Četiri desetljeća hitova i emocija

Od bezvremenske „Tamare“, preko „Jači od sudbine“ i „U dobru i zlu“, pa do „Dok svira radio“ i antologijskih „Vukovi umiru sami“ – Boris je kroz četiri desetljeća nanizao hitove koji ne poznaju rok trajanja. Njegov glazbeni potpis uvijek su obilježavali prepoznatljiva interpretacija, snažne emocije i tekstovi koji su pogađali ravno u srce. Govorio je o ljubavi, rastancima, nadama i životnim pričama, zbog čega su njegove pjesme prolazile test vremena i pronalazile put do novih generacija slušatelja, što je dokaz da se iskrene emocije uvijek prepoznaju.

Na koncertu nas očekuje prava retrospektiva njegove bogate karijere. Zamislite samo, jedna večer ispunjena najvećim hitovima, emotivnim baladama i onim pjesmama koje su toliko duboko ukorijenjene u našu glazbenu povijest da ih jednostavno ne možete ignorirati. Bit će to večer za prisjećanje, pjevanje uglas i stvaranje novih uspomena uz melodije koje su nam obilježile odrastanje.

Nezaboravni dueti i eurovizijski sjaj

Kad se spomenu Borisevi dueti, odmah nam na pamet padaju neki pravi glazbeni dragulji. Tu je naravno „Daleko“, otpjevan s legendarnim Kemalom Montenom, zatim „Malo nas je, al’ nas ima“ koji je snimio s Dinom Dvornikom. No, ono što i danas ne silazi s radio valova regije, čak i nakon više od 20 godina, jest hit „Ko je kriv“ s našom Severinom. Ti dueti su prava potvrda Boriseve sposobnosti da se poveže s različitim izvođačima i stvori nešto što traje.

A kao da to nije dovoljno, Boris je ostavio i dubok trag na Eurosongu. Sjećate se 2005. godine i pobjede na Dori s pjesmom „Vukovi umiru sami“? Tada je predstavljao Hrvatsku na Eurosongu i pokazao svoj autorski i izvođački potencijal. „Vukovi“ su postali jedan od njegovih najvećih hitova u trećem desetljeću karijere. Zanimljivo je da je samo godinu dana kasnije, zajedno s Goranom Bregovićem, poslao Severinu na Eurosong s pjesmom „Moja štikla“. Definitivno ima nos za hitove i za eurovizijski uspjeh!

Maratonac domaće scene s rockerskom energijom

Boris je sam priznao da u životu „oduvi­jek trči maraton na duge relacije, a ne kratke, brzopotezne sprinteve“. Kaže da je marljivo gradio svoj opus – čak osamnaest autorskih i desetak kompilacijskih albuma – i da je pisanje pjesama ono što ga je najviše fasciniralo. Priznao je i da je zbog toga ponekad koncertne aktivnosti stavljao u drugi plan, iako za sebe kaže da je „pravi, izvorni pop-rock izvođač, s naglaskom na rock, koji zna podići publiku na način koji priliči velikim pozornicama“. Zato, kaže, neki komorniji prostori često nisu bili prikladni za njegovu „divlju, reklo bi se, rockersku energiju“.

Njegova vizija za Arenu je jasna: to je kulminacija dugogodišnjeg rada, gdje konačno može „koncertno eksplodirati“ pred publikom koja s njim raste već 40 godina. Boris je uvjeren da je „u najboljim godinama s obzirom na karakter glazbe koju izvodi“, a kao potvrdu toga spominje svjetske ikone poput Roda Stewarta, Stinga, Springsteena, Bryana Adamsa i McCartneyja. Naravno, ne uspoređuje se izravno s njima, već ističe da i ti izvođači, često stariji od njega, još uvijek „žare i pale svjetskom scenom“.

To mu daje za pravo da vjeruje kako u idućih 20 godina ima dovoljno vremena „da svoj status zaista dovede do koncertne atrakcije posljednjih starosjedilaca“, i to ne samo u Hrvatskoj već i u čitavoj regiji. Zvuči kao plan za idućih nekoliko desetljeća, i to nam se sviđa!

Koncert u Areni Zagreb bit će mnogo više od obične retrospektive karijere; bit će to susret s pjesmama uz koje su mnogi od nas odrastali, zaljubljivali se, prekidali, mirili i stvarali uspomene. Četrdeset godina nije samo broj, to su četiri desetljeća pjesama koje su nadživjele trendove, publike koja je ostala vjerna i melodija koje se i danas pjevaju uglas. Zagreb, grad u kojem je odrastao i počeo se baviti glazbom, dobit će tako početak novog velikog koncertnog putovanja kroz dvorane regije, i to baš na spektakularan način.

Ako ne želite propustiti ovu glazbenu poslasticu, ulaznice su već u prodaji na platformi Eventim i na svim njihovim prodajnim mjestima. Požurite po svoju dozu nostalgije i dobre zabave!