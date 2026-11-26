Poznati

Renata Lovrinčević Buljan, poznata je po tome što na društvenim mrežama voli objavljivati, recimo to tako, malo provokativnije fotografije. Navikli smo na njezina izdanja koja ne ostavljaju puno toga mašti.

Zato smo ostali u čudu kad je objavila fotku u – debeloj jakni! Da, dobro ste pročitali. Jakna. Zakopčana do grla! Malo smo se svi zapitali je li nam Renata možda promijenila ploču, je li odlučila da je dosta provokacija i da je vrijeme za malo suzdržaniji look.

Ali, drž'te fige, njezina 'novo normalno' suzdržanost nije dugo potrajala. Sekundu kasnije (dobro, možda malo duže, ali shvaćate poantu!), Renata se vratila na staro, okrenuvši guzu direktno prema kameri. Eto, da ne bi bilo da smo je krivo procijenili. Koja vam je Renata draža – ona u 'zimskoj opremi' ili ona u 'ljetnom izdanju'?