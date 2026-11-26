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Senna M je u emisiju 'Cash or Trash' donio predmete koji su probudili brojne uspomene među trgovcima. Glazbenik je donio magnetofon s autentičnim glazbenim zapisima, među kojima se našla i nikad objavljena snimka Dine Dvornika i Davora Gopca iz 1993. godine. Procjenitelj Ilam Shuhani, s obzirom na povijesni značaj cijelog seta, procijenio je magnetofon na čak 7.500 eura.

Damir nije skrivao oduševljenje time što je njegov idol želio podijeliti nešto tako osobno i odreći se toga. Aukcija je započela ponudom Josipa od 500 eura, no nakon što se nadmetao s Dubravkom, pobjednik je postao Damir koji je za magnetofon i pripadajuće trake izdvojio 3.000 eura. Iako je Dubravko ostao bez predmeta, izjavio je da mu je sreća u Damirovim očima vrijedila više od samog predmeta.

Sako iz najvećih spotova

Prodaja nije stala na magnetofonu jer je Josipu zapela pažnja jedan vrlo prepoznatljiv komad odjeće. Radi se o saku koji je Senna M nosio u spotovima za svoje najveće hitove i u kojem je održao više od tisuću koncerata, a koji nije skinuo više od 20 godina. Josip je, pokušavajući se utješiti nakon poraza u prvoj aukciji, upitao postoji li šansa da otkupi taj sako.

Senna M je priznao da je sako kupio u trgovini u kojoj je kupovao i Elton John, ali je sve ukrase na njemu ručno prišivao sam. U nesvakidašnju aukciju uključio se i procjenitelj Ilam Shuhani s početnom ponudom od 305 eura. Ipak, Damir je ponovno bio najbrži i ponudio 1.500 eura za sako. Time je Damir ukupno potrošio 4.500 eura za oba predmeta, a Senna M mu je za kraj potpisao magnetofon kao dodatnu uspomenu.

Zlatni broš i neispunjena želja

U studiju se pojavila i umirovljenica Vesna iz Zagreba koja je ponudila starinski broš od 14-karatnog zlata s dijamantima. Ilam je ovaj nakit smjestio u razdoblje između 1890. i 1920. godine te ga procijenio na 730 eura. Iako su trgovci ponudili više od procjene i došli do iznosa od 850 eura, Vesna nije pristala na prodaju.

Njezino očekivanje bilo je mnogo veće, budući da se nadala iznosu od više od 3.000 eura kojim bi sa suprugom obilježila svoju 50. godišnjicu braka. Budući da ponude trgovaca nisu ispunile te želje, broš je odlučila zadržati kod sebe.

Prvi put u povijesti emisije: Fosil bez propusnice

Došlo je i do situacije koja se do sada nikada nije dogodila u 'Cash or Trashu'. Ivica iz Črnkovca donio je fosil koji je kupio na europskom buvljaku. Ilam je prepoznao fosilni ostatak ribe iz brazilske geološke formacije Santana, čija je starost između 100 i 125 milijuna godina.

Međutim, ovdje je nastao problem s dokumentacijom. Zbog brazilskih propisa o zaštiti fosila iz 1942. godine i činjenice da nema potvrde o zakonitom izvozu predmeta, Ilam nije mogao izdati aukcijsku propusnicu. Voditeljica Irina komentirala je da je u kompletnom šoku jer se takvo nešto prvi put dogodilo u emisiji. Ivica je ipak otišao zadovoljan jer mu je bila važnija priča o pronalasku fosila, koji će i dalje stajati u njegovoj vitrini.