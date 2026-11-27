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Na grobu glumca Matthewa Perryja na groblju Forest Lawn Memorial Park u Los Angelesu postavljena je nova nadgrobna ploča. S nje je uklonjen natpis koji je podsjećao na njegovu najpoznatiju ulogu Chandlera Binga iz serije 'Prijatelji'.

Njegovo posljednje počivalište više od dvije godine bilo je bez nadgrobna natpisa, a tek u siječnju ove godine stavljena je privremena ploča s njegovim imenom, datumima rođenja i smrti te riječima 'Much Loved - Friend' (Voljeni prijatelj). Sada je tu znatno veća ploča na čijem vrhu piše 'Rest Now' (Sada počivaj), a ispod datuma stoji poruka 'We Love You With Our Whole Hearts' (Volimo te svim srcem).

Obožavatelji i dalje posjećuju grob, a uz novu ploču ostavili su cvijeće i igraću kartu. Zašto je prethodni natpis zamijenjen, zasad nije poznato.

Perry je preminuo 28. listopada 2023. godine u dobi od 54 godine. Pronađen je u hidromasažnoj kadi u svom domu u Los Angelesu, a obdukcija je pokazala da je glavni uzrok smrti bilo akutno djelovanje ketamina. Istraga je rezultirala kaznenim postupcima protiv petero ljudi. Osobni asistent Kenneth Iwamasa osuđen je u svibnju ove godine na tri godine i pet mjeseci zatvora, dok je Jasveen Sangha, poznata kao 'Kraljica ketamina', u travnju osuđena na 15 godina zatvora.

U listopadu je na Netflix stigla i trodijelna dokumentarna serija 'The One About Matthew Perry' u kojoj njegovi najbliži govore o njegovom životu i borbi s ovisnošću. Njegova polusestra Mia Perry Bowick izjavila je da želi da javnost njenog brata pamti kao čovjeka, a ne samo po ulozi Chandlera ili ovisnosti.