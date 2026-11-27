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Preminula je Veruschka, njemačke manekenke, glumice i umjetnice koja je definirala izgled šezdesetih godina prošlog stoljeća. Imala je 87 godina, a vijest je za njemački list Bild potvrdio član obitelji.

Richard Avedon ju je jednom proglasio "najljepšom ženom na svijetu", a njezina sposobnost preobrazbe i upečatljiv izgled učinili su je jednom od najtraženijih i najbolje plaćenih manekenki svoje generacije. Rođena je 14. svibnja 1939. kao grofica Vera Gottliebe Anna von Lehndorff-Steinort u Königsbergu. Djetinjstvo joj je obilježila tragedija jer je njezin otac Heinrich pogubljen 1944. godine zbog sudjelovanja u neuspjelom atentatu na Adolfa Hitlera, dok je ona imala samo pet godina.

Karijera joj je krenula 1959. godine dok je studirala umjetnost u Firenci. Iako prvi pokušaji u New Yorku nisu bili uspješni, sve se promijenilo kada je uzela umjetničko ime Veruschka i stvorila imidž tajanstvene ljepotice, uz podršku urednice američkog Voguea, Diane Vreeland.

Tijekom svoje uspjehne putanje krasila je 13 naslovnica američkog Voguea i surađivala s legendarnim fotografima kao što su Richard Avedon, Irving Penn, David Bailey i Franco Rubartelli. Jedna od njezinih najpoznatijih fotografija datira iz 1968. godine, gdje nosi safari jaknu Yvesa Saint Laurenta, a godinu ranije krasila je i naslovnicu časopisa Life.

Osim mode, ostavila je trag i u filmu. Pojavila se u kultnom "Blow-Upu" Michelangela Antonionija iz 1966. godine, a mnogo kasnije, u filmu "Casino Royale" s Danielom Craigom.

Sredinom sedamdesetih povukla se iz modelinga kako bi se posvetila umjetnosti. S umjetnikom Holgerom Trülzschom stvarala je fotografije na kojima se njezino oslikano tijelo stapalo s okolinom. Ipak, povremeno se vraćala u svijet mode, pa je 1994. prošetala Chanelovom pistom, a 2017. godine, s 78 godina, surađivala s modnom kućom Acne Studios.

Doista, prava legenda koja je znala kako ostati relevantna u svakoj dekadi.