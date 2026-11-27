Poznati

Preminuo je hrvatski filmski producent Igor A. Nola. Tijekom karijere duge četiri desetljeća radio je na više od 60 filmova i televizijskih serija, ostvarivši suradnju s brojnim holivudskim zvjezdama.

Svoj put započeo je osamdesetih godina u Jadran filmu, a potom je radio na projektima u Hrvatskoj, Sloveniji, Velikoj Britaniji, Italiji i drugim europskim zemljama. Od 1994. do 1998. godine bio je direktor produkcije makedonske državne filmske kompanije Vardar film. U tom periodu radio je na filmovima "Dobrodošli u Sarajevo" i "Mirotvorac", u kojemu su glumili George Clooney i Nicole Kidman.

Njegova producentska kuća Mainframe Production poslovala je u Velikoj Britaniji od 1991. godine, a 2000. godine u Hrvatsku je doveo koprodukciju redatelja Antonija Mitrikevskog. Tri godine kasnije osnovao je Mainframe Zagreb, podružnicu specijaliziranu za proizvodnju igranih i dokumentarnih filmova te usluge postprodukcije za inozemne producente.

Sudjelovao je i u realizaciji filma s Naomi Watts, serije "McMafia" te akcijske komedije s Ryanom Reynoldsom, Samuelom L. Jacksonom i Salmom Hayek. Također je bio servisni producent akcijskog trilera s Kate Beckinsale, koji se snimao u Zagrebu.

U domaće uspjehe ubrajaju se filmovi "Živi i mrtvi" Kristijana Milića i "Neka ostane među nama" Rajka Grlića, koji su osvojili Velike zlatne arene na Pulskom filmskom festivalu 2007. i 2010. godine.