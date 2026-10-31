Evo što je u petak 30. listopada čekalo gledatelje u omiljenim sapunicama!

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Pripremite se, jer petak 30. listopada donio je puno preokreta u omiljenim serijama. Evo kratkog pregleda što je bilo najavljeno.

U 'Divljim pčelama' na RTL-u, Kate, Eva i Kristina su, zamislite, morale ostaviti ozlijeđenu Franku iza sebe. Kao da to nije dovoljno dramatično, Franka je, kad su je uhvatile, vidjela samo jedan izlaz iz svoje situacije. Joj, kakva drama! Vijest o Katinu bijegu stiže i do Vrila, a jadna Mirjana Vukas je, naravno, počela strepiti od Katine osvete zbog Krnetine torture. Pa tko ne bi? Napetost je mogla da se reže nožem!

Prebacujemo se na HRT 1 i 'La promesu', gdje je upravni odbor Zaklade glatko odbio projekt utočišta. Ma bravo, kakva humanost! A onda dolazi Cristóbal s prijetnjama. Čovjek je doslovno zaprijetio da će otpustiti Maríju i Carla ako se ne vjenčaju. Zar se danas tako rješavaju problemi? Totalno neprihvatljivo! I kao da nam nije dovoljno drame, Lorenzo manipulira Ángelom, pa je jadna počela sumnjati u Curra. Tko je tu kome zapravo prijatelj, pitamo se?

Za ljubitelje malo mračnijih priča, 'Zločinački umovi' na RTL 2 u petak 30. listopada u 21:00 donose novu epizodu. Kriminalni boss, onaj povezan s timovima profesionalnih ubojica, odlučio se osvetiti jednom od članova tima. Vau, iznenađenje! Emily Prentiss povezala je ubojstvo u New Yorku s nekim opakim međunarodnim ubojicom čije su mete, ni manje ni više, nego visokopozicionirane osobe u Rusiji i Engleskoj. BAU tim, naravno, pokušava predvidjeti njegov sljedeći potez. Drže nas na rubu sjedala, priznajemo!

I za kraj, vraćamo se na HRT 1 i 'Plamen ljubavi', gdje je Maria Paula otkrila Miguelu sve o svom razgovoru s Helenom, vezano uz Luisinog 'navodnog' dečka. Miguel je, naravno, odmah shvatio da je Helena maliciozna. Pa, tko bi rekao? A sada, oboje ozbiljno razmišljaju o tome je li Luísa možda ipak govorila istinu o tome da je Helena kriva za njezin pobačaj. Ozbiljna optužba! Mi samo želimo da se konačno otkrije prava istina, bez ovakvih manipulacija.