Espectáculos

Christian Nodal y Ángela Aguilar volvieron a dejar claro que su conexión musical y sentimental es de las que nos hacen suspirar. Para celebrar el sexto aniversario de “Dime Cómo Quieres”, su primera colaboración juntos, la pareja nos regaló una versión acústica que nos dejó con la boca abierta.

Fue la madrugada del viernes 13 de noviembre de 2026 cuando Christian Nodal sorprendió a sus seguidores. Publicó un video junto a su esposa, Ángela Aguilar, donde le dieron un giro más íntimo a “Dime Cómo Quieres”. En esta ocasión, la guitarra de Nodal fue la protagonista, acompañando sus voces en un formato acústico que nos recordó lo importante que es este tema en sus carreras. Cantaron fragmentos de la canción, con una vibra mucho más cercana y fiel a la original.

Pero lo que de verdad nos hizo el día fue el final. Al terminar, los cantantes compartieron un beso y se dijeron un “te amo”. Nodal acompañó la publicación con un mensaje donde contó el impacto que tuvo la canción y cómo se volvió una pieza clave en su historia. Dijo que nunca imaginaron lo lejos que llegaría el tema y que volver a cantarlo juntos era una oportunidad para hacerlo con el alma y mantener vivo el amor por la música que los unió en ese proyecto.

La elección de la canción no fue casualidad. Se estrenó el 13 de noviembre de 2020, así que el viernes 13 de noviembre de 2026 cumplió seis años. Fue escrita por Christian Nodal y Édgar Barrera, y salió como sencillo de la edición de lujo del álbum Ayayay! de Nodal. Después, también la incluyeron en Mexicana Enamorada, el disco de Ángela Aguilar. Esa colaboración unió a dos de las voces jóvenes más reconocidas de la música regional mexicana.

Para los fans de la pareja, “Dime Cómo Quieres” tiene un significado aún más especial, porque fue la rola que los juntó musicalmente antes de que empezara el romance. Años después de ese lanzamiento, Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su relación en junio de 2024. Luego, en julio de ese mismo año, se casaron en una ceremonia privada en Morelos, México. Desde entonces, no paran de compartir momentos de su vida y sus proyectos musicales. ¡Así o más románticos! ¿Qué más nos tendrán guardado estos tortolitos?