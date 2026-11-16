Espectáculos

¡La Nena Trampa volvió a tierras chapinas y nos dejó en shock! Cazzu se mandó el show más ambicioso y exitoso de su carrera con “Latinaje en vivo”, y la verdad es que la puesta en escena estaba para aplaudir de pie: ¡súper teatral, con un concepto que te volaba la cabeza y una identidad que gritaba 'soy Cazzu' por todos lados!

La cita fue en el Jardín del Gigante de Ciudad Cayalá, y los chapines, llenos de ilusión, esperaban a la argentina para cantar todos sus temazos. Las luces se apagaron y, entre los gritos más entusiastas del público, la voz de Cazzu inundó el lugar con “Ódiame”, uno de los hits de su disco más reciente, Latinaje. Así de emocional empezó la noche.

Pero la cosa no se quedó solo ahí; Cazzu demostró que tiene mucho más que ofrecer. Después de ese lado más íntimo, la artista se tiró de cabeza a la riqueza rítmica latinoamericana. ¡Nos llevó de un bolero a la cumbia que te pone a mover el esqueleto, y de ahí a la intensidad del tango! Aunque Latinaje fue el gran protagonista, no faltaron los clásicos urbanos que todos esperábamos: “Nena trampa”, “Jefa”, “Maléfica”, “Brinca”, “Mucha data”, “Turra” y, claro, “Loca”, que dicen que fue uno de los momentos más sensuales del conciertazo.

Con este espectáculo, Cazzu nos dejó claro que su talento va mucho más allá del género urbano. Esto no fue solo una presentación, fue una declaración de principios donde su voz y su capacidad escénica se robaron el show. Los guatemaltecos, fans hasta la médula, estaban emocionadísimos de ser parte de esta experiencia, ¡y no nos sorprende que muchos se movilizaran desde distintos puntos solo para verla!

Si creías que el trap era su única carta, ¡Cazzu acaba de poner todas las barajas sobre la mesa y nos dejó jugando sin fichas! ¿Quién más está esperando ya la próxima vez que nos visite?