Espectáculos

El sábado 14 de noviembre, Los Ángeles se puso la capa de la solidaridad para una nueva edición de la gala Baby2Baby, un evento benéfico que recauda fondos para ayudar a los niños más vulnerables. Las estrellas más grandes del cine, la música y el mundo influencer se juntaron en el Pacific Design Center de West Hollywood para aportar su granito de arena, y claro, para dejarnos con la boca abierta con sus looks en la alfombra roja.

La actriz icónica Demi Moore, que recibió el Giving Tree Award por su compromiso con la causa, fue el centro de todas las miradas. Posó junto a sus tres hijas, Rumer, Scout y Tallulah Willis, ¡y nos dejó picados con su estilo! Demi se lució con un vestido negro de la colección primavera/verano 2027 de Carolina Herrera, con un escote marcado y unos volantes enormes en el cuello y los puños, todo rematado con una gran lazada azul celeste. ¡Puro drama y elegancia! Sus hijas no se quedaron atrás, apostando por diseños con transparencias, pedrería y faldas con volumen. De plano, la familia sabe cómo llamar la atención.

Otra que no pasó desapercibida fue la cantante Katy Perry, quien llegó del brazo de Justin Trudeau. Katy eligió un traje de alta costura primavera-verano 2025 de Antonio Grimaldi: un minivestido palabra de honor metalizado sobre una falda larga color champán. ¡Una mezcla arriesgada que le dio un toque futurista! Por su parte, Trudeau no se quedó atrás con un esmoquin blanco de solapas grandes de satén que hacía contraste con sus pantalones y pajarita negros. ¡Se pasó de chic y moderno!

La actriz Jessica Alba optó por el clásico que nunca falla: un vestido negro de terciopelo con una sola manga y un escote pronunciado. Una apuesta segura que siempre queda bien. Elizabeth Hurley, la actriz británica, también acaparó los flashes con un vestido rojo de Monique Lhuillier, lleno de flores bordadas y semitransparencias. Llegó acompañada de su hijo Damian y su pareja, Billy Ray Cyrus, haciendo de la noche un asunto familiar.

Paris Hilton, no defraudó a nadie, ¡fiel a su estilo romántico! Eligió un vestido vaporoso en rosa empolvado, que nos recordó a un cuento de hadas. Miranda Kerr también se inclinó por una estética similar, con un vestido estampado de flores y una falda asimétrica con volantes. Las modelos Barbara Palvin y Elsa Hosk le pusieron el toque de pasarela al evento. Barbara Palvin vistió un diseño de Christian Cowan, un traje negro ajustado con escote corazón y una cola larguísima en color chartreuse, ¡bien atrevido! Y Elsa Hosk se decantó por un vestido escultural palabra de honor con silueta globo que dejaba sus hombros al descubierto. ¿Será que todas ya están pensando en la moda del próximo año o qué onda?

La Baby2Baby Gala siempre nos regala momentos icónicos, pero los looks de este año nos dejaron más de algún chismecito para el grupo. ¿Cuál fue su favorito y cuál creen que de plano se le pasó la mano?