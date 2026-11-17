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La nueva serie de Netflix, 'The Body' (o 'El cuerpo' en español, por si las moscas), ya nos tiene clavados a la pantalla con su mezcla explosiva de iniciación adolescente, horror católico y psicodrama juvenil. Creada por las mentes maestras Quinn Shephard y Gina Gammell, esta producción ha desatado el chismecito en redes: ¿será que está basada en una historia real? La neta es que no, pero las creadoras no se quedaron calladas sobre de dónde sacaron tanta inspiración.

Detrás de la cortina: Historias reales que inspiraron 'El Cuerpo'

A pesar de que la trama no es un documental, Shephard y Gammell dejaron clarísimo que el guion es un reflejo de sus propias vivencias en la secundaria. Gina Gammell, que estudió en un colegio cristiano solo para mujeres siendo ella no creyente, describió esa experiencia de encontrar su lugar entre sus compañeras como algo "difícil y universal" a la vez. ¡Cabal! ¿Quién no ha sentido eso, pues? "Cuando intentas definir tu identidad, ya sea artística, sexual o de otro tipo, creo que hay una sensación muy particular de preguntarse: ‘¿Quién soy dentro de un grupo y quién soy como individuo?’", soltó Gammell.

Shephard no se quedó atrás y recordó haberse sentido como una "forastera" y lidiar con la maraña de inseguridades sobre su sexualidad en esa etapa. "He sido esa chica que está muy confundida sobre lo que siente", confesó. "Tenía muchos miedos sobre la idea de perder algo que me había costado mucho tiempo aprender: la capacidad de sentirme cómoda y poder comunicarme con otras chicas de manera normal… así que simplemente lo enterré muy adentro". ¡Uf, quién no! Con ese drama interno, es obvio que la serie iba a ser intensa.

El elenco se metió de lleno en el drama

Y como para que el drama se sintiera aún más real, el equipo de producción de 'The Body' le abrió la puerta a los actores para que aportaran su granito de arena. Por ejemplo, Kristina Bogic y Sara Boustany, que interpretan a Anya y Elise, cambiaron un momento íntimo que estaba escrito para ser contra una pared. Ellas propusieron otra cosa. "No se sentía suficientemente acogedor", explicó Boustany. Decidieron entre todos que debían estar en el suelo. ¡Así se hace, chicas! Para meterse de lleno en sus personajes, hasta llevaron diarios, ¡el de Bogic era rosa con brillos, para que veas!

Además, estas actrices también eligieron la canción para el número de danza libre del campeonato regional. Fue Bogic la que propuso "Lover, You Should’ve Come Over" de Jeff Buckley, porque sentía que las encapsulaba perfecto. Boustany, pilas, la editó a dos minutos y se la mandó a las creadoras. ¡Y el coreógrafo Ryan Heffington armó toda la coreografía a partir de esa versión!

Pero no todo fue color de rosa. Las escenas de conflicto les sacaron el jugo a las actrices. En una discusión intensa entre Anya y Elise sobre Lisbeth (Geena Meszaros), que las escucha tras una puerta, las pobres Kristina y Sara terminaron hechas un lío. Boustany relató que ella y Kristina terminaron hechas un desastre y lloraron una hora después del rodaje. Por su parte, Geena Meszaros confesó que el dolor de su personaje le fue fácil de sentir, pues cree que escuchar cómo alguien en quien confiabas te traiciona es algo que todos han experimentado. ¡Ay, qué duro!

Un cóctel de géneros que te volará la cabeza

Si te estabas preguntando qué esperar de 'The Body', Shephard la describió como "camp gritty", un "psicodrama adolescente subido de tono con un toque de horror católico". ¡Uf, suena a mezcla explosiva! Con ocho episodios y un elenco que incluye a Sofia Wylie y Gabby Windey (la ganadora de 'The Traitors'), la serie sigue a las 'Lions', un grupo de alumnas de un colegio católico que tienen unos rituales de iniciación en el equipo de danza bien raros. Cuando le hacen uno a Grace (Wylie), la nueva, se arma un lío en toda la escuela.

Shephard no tuvo pena en decir que se inspiró en peliculones como 'Carrie', 'Jennifer’s Body', 'Heavenly Creatures' y 'Mean Girls' (¡la de Regina George, pues!), y hasta una "hiperfijación masiva" con 'The Crucible' de Arthur Miller. Básicamente, la serie es un homenaje a todos esos traumas adolescentes que nos marcaron. La creadora aseguró que hizo la serie para su yo adolescente. ¡Y le quedó de a huevo!

Así que si estás buscando algo que te mueva el tapete y te haga recordar tus años de cole, pero con un toque oscuro y místico, 'The Body' es tu clavada. ¿Ya la viste en Netflix? ¿Qué te pareció el chismecito detrás de cámaras?